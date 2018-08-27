«Улицы из облаков» в небе удивили жителей Англии. Фотографии
На юге Англии замечены редкие и необычные формирования облаков, которые называют «облачными улицами».
На юге Англии замечены редкие и необычные формирования облаков, которые называют «облачными улицами».
Эти облачные туннелеобразные образования были видимы в графствах Оксфордшир и Голстершир в четверг вечером.
Синоптик
«Облачные улицы» — это на самом деле ряды кучевых облаков, выстроившихся по направлению ветра.
Нагретый воздух поднимается с поверхности Земли вверх. На высоте воздух остывает, и конденсируется в облака.
Иногда в нижнем слое атмосферы (тропосфере) появляется прослойка теплого воздуха, которая не дает воздуху с земли подниматься выше. Это явление называется температурной инверсией.
Охлажденный воздух с земли упирается в «перегородку» из теплого воздуха и вместо движения вверх движется в горизонтальном направлении.
Охлажденный воздух опускается обратно на землю — в местах, где это происходит, облака не формируются.
Все это запускает цилиндрическую циркуляцию воздуха, которая происходит параллельно направлению ветра.