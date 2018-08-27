«Улицы из облаков» в небе удивили жителей Англии. Фотографии

Источник: BBC WEATHER WATCHERS / MAJOR TOM

Эти облачные туннелеобразные образования были видимы в графствах Оксфордшир и Голстершир в четверг вечером.

Синоптик Би-би-си Саймон Кинг говорит, что подобные явления не редки, но на этот раз они удивительно выглядели на фоне заката.

«Облачные улицы» — это на самом деле ряды кучевых облаков, выстроившихся по направлению ветра. Саймон Кинг Синоптик Би-би-си

А это люди видели над графством Оксфордшир | Источник: BBC WEATHER WATCHERS / MARY MCINTYRE

Откуда берутся «облачные улицы»?

Нагретый воздух поднимается с поверхности Земли вверх. На высоте воздух остывает, и конденсируется в облака.

Иногда в нижнем слое атмосферы (тропосфере) появляется прослойка теплого воздуха, которая не дает воздуху с земли подниматься выше. Это явление называется температурной инверсией.

Охлажденный воздух с земли упирается в «перегородку» из теплого воздуха и вместо движения вверх движется в горизонтальном направлении.

Глостершир | Источник: BBC WEATHER WATCHERS / ANDREW IN THE COTSWOLDS

Охлажденный воздух опускается обратно на землю — в местах, где это происходит, облака не формируются.

Все это запускает цилиндрическую циркуляцию воздуха, которая происходит параллельно направлению ветра. Из-за этого облака приобретают характерную продолговатую форму, которая напоминает людям улицы или туннели.

Облака были видны и над самим Оксфордом | Источник: BBC WEATHER WATCHERS / PCGN7