Как Джон Маккейн стал одним из самых влиятельных членов республиканской партии

Источник: AP 2018

Подробнее о том, как Маккейн путь прошел от пилота до сенатора, в материале журналиста Михаила Комадовского.

Я летел над Ханоем, сбрасывал на него бомбы. Мой самолет подбили, и он устремился вниз. Я сломал обе руки и ногу, катапультировался и приземлился с парашютом в озеро. Там меня подобрали вьетнамцы. Джон Маккейн сенатор от Штата Аризона

Джона Маккейна называют настоящим борцом. Борьба его началась в 1967 году. Тогда еще молодой пилот боевой авиации США во время Вьетнамской войны был сбит ракетой противника. 31-летний солдат получил травмы, казалось бы, несовместимые с жизнью, и попал в плен. Он провел в тюрьме 5 лет, вернулся домой после завершения конфликта и продолжил службу в армии.



Вот он, истощенный Маккейн на костылях, встречается с главой Белого дома, президентом Никсоном. Длительная и болезненная реабилитация, и Джон снова в строю. Но дорога к званию адмирала для него теперь закрыта: здоровье не позволяет. Тогда Маккейн становится морским офицером связи при американском Сенате. Эта должность стала для него реальным входом в мир политики.

Источник: AP 2018

В 1982 году он попадает в Палату представителей Конгресса США от республиканской партии, через 2 года с легкостью переизбирается. Новичок в политике не боится критиковать коллег. Например, выступает против пребывания морских пехотинцев в Ливане и оказывается прав: вскоре в Бейруте подорвали американские казармы.

В 1986 году Маккейн становится сенатором от штата Аризона. На выборах его поддерживают 60% избирателей. Люди Маккейну верят: в 1992, 1998, 2004, 2010 и в 2016 годах с еще более высоким процентом поддержки он переизбирается в Сенат.

Я понимаю, что люди Аризоны, которые знают меня много лет, будут судить обо мне по моим заслугам и по моим возможностям служить им в будущем. Джон Маккейн сенатор от Штата Аризона

Попытки Джона Маккейна занять президентское кресло не увенчались успехом. В 2004 году он проиграл праймериз Бушу-младшему, в 2008 году уступил кресло в Овальном кабинете Бараку Обаме. Оставаясь в Сенате, в 2015 году политик возглавил Комитет по вооруженным силам.

Джон Маккейн стал широко известным за пределами США благодаря своей антикремлевской позиции. Критиковать Владимира Путина он начал задолго до того, как это стало мейнстримом на Западе. Маккейн обвинял российского президента в желании создать «царскую империю».

Когда я посмотрел в его глаза, я четко увидел три буквы: К, Г, Б. Он старый агент КГБ, окруженный такими же КГБшниками. Он не собирается восстановить власть и престиж Советского Союза. Он собирается восстановить Российскую империю. Джон Маккейн сенатор от Штата Аризона

Джон Маккейн выступал за присоединение постсоветских стран к НАТО, особенно Украины и Грузии, призывал президента Трампа поставить Киеву летальное оружие. Оборонному бюджету США на 2019 год, в котором заложено 250 млн долларов военной помощи Украине, официально присвоено имя Джона Маккейна. Что характерно, во время подписания документа, президент США не назвал имя уважаемого, кажется, всей Америкой сенатора.



Вообще, отношения с Дональдом Трампом у Маккейна не сложились. Особенно, после саммита в Хельсинки. Законодатель в пух и прах раскритиковал хозяина Белого Дома за чрезмерную мягкость в переговорах с Путиным. Но еще раньше Трамп публично усомнился в военном героизме Маккейна.

Он не герой войны! Он стал героем только потому, что попал в плен. Мне нравятся те, кто не был в плену! Дональд Трамп президент США

Знаменитый ястреб с Капитолийского холма не позвал президента Трампа даже на собственные похороны. Сценарий и список гостей церемонии сенатор составил заранее. Год назад Маккейну диагностировали рак мозга. Несмотря на смертельный недуг, он продолжил работать в Сенате.

Я чувствую себя отлично! Три недели буду проходить курс точечной лучевой терапии. Посмотрим, как она подействует. Это сложный вызов для меня, но я уверен в себе, ем здоровую еду, делаю упражнения, остаюсь активным, чтобы продолжать свою работу. Джон Маккейн сенатор от штата Аризона