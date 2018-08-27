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10:22 (мск), источник: РИА Новости

Руки по швам! Какие жесты не стоит демонстрировать в других странах

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости, Светлана Баева. Если британец или голландец покрутит пальцем у виска, не стоит обижаться. Привычный с детсадовских времен жест, обозначающий «да ты с ума сошел», в Великобритании — всего лишь предложение решать самому, а в Нидерландах это и вовсе комплимент остроумию. С другими жестами также можно превратно понять собеседника или ненароком обидеть.

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Источник: AFP 2018

О том, как не попасть впросак, — в материале РИА Новости.

Не унижать и не оскорблять

На информационном портале Консульского департамента МИД России опубликованы подробные рекомендации, как вести себя в разных странах, чтобы избежать нежелательных инцидентов.

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Конечно, главное — это быть дружелюбным, не грубить, не унижать людей, не использовать оскорбительные жесты, не употреблять в разговоре как английскую, так и русскую ненормативную лексику и вообще ругательства на любом языке. Но есть и нюансы.

Да — это нет, нет — это да

«В болгарском курортном городке я чуть не отказалась от посещения небольшой картинной галереи из-за недопонимания, — рассказывает туристка из Москвы Марина Чернышева. — Приоткрыла дверь, в музее был полумрак, а в глубине зала сидела женщина и работала с бумагами. На вопрос “можно войти?” она ответила “да” и энергично помотала головой. Первая реакция на такой жест — уйти».

Действительно, движение головой вправо-влево в Болгарии означает согласие, а вот кивок — категоричный отказ.

Как уточняют на портале Консульского департамента МИД России, в Индии при общении местные нередко покачивают головой из стороны в сторону. Это следует рассматривать как жест одобрения и удовлетворения.

«О’кей», кукиш и «виктори»

В Турции, по информации МИД, крайне оскорбительными считаются жесты «фига» и «о’кей». Первый обозначает гениталии, второй намекает на нетрадиционную сексуальную ориентацию собеседника.

В Бразилии, Греции «о’кей» тоже лучше не показывать. В Японии этот жест обозначает деньги, во Франции — «ноль», «пустое место» и считается оскорбительным. А в Тунисе воспринимается как угроза.

Кукиш не следует демонстрировать и в Таиланде (совсем неприлично).

Стоит быть осмотрительнее и со знаком «виктори» — указательный и средний пальцы в виде буквы V.

Источник: СС0/niekverlaan

В Великобритании — и не только — это жест одобрения в стиле «мы победим», «победа». Например, так приветствуют друг друга байкеры на дорогах. Кроме того, это обозначает цифру «два». Но в той же Великобритании, Австралии и Новой Зеландии жест оскорбит собеседника, если повернуть ладонь на себя.

Палец вверх

Поднятый вверх большой палец в России и многих других странах — выражение одобрения. Кроме того, этим жестом пользуются путешественники автостопом. Но, например, в Мавритании, Иране, Таиланде пытаться тормознуть автомобиль таким способом не стоит. В Мавритании и Иране это будет вообще оскорблением.

Как и во многих других мусульманских странах, данный жест считается крайне неприличным. Если вам надо поймать такси, останавливайте его, просто подняв руку и чуть ею помахав.
Реза Саджади
Иранский государственный деятель, ученый

В Таиланде поднятый вверх палец означает «я злюсь на тебя», серьезное неодобрение, хотя благодаря социальным сетям восприятие постепенно меняется.

Источник: СС0/geralt

В Греции крайне оскорбительным считается жест, когда ладонь повернута боком и средний палец совершает горизонтальные движения туда-сюда.

Не надо тыкать в человека

Во многих странах не рекомендуется показывать на человека пальцем, тыкать. В частности, в Малайзии, Таиланде, Судане, Кении. Да и в России это считается неприличным.

В Японии, на Филиппинах не следует подзывать кого-нибудь сгибанием указательного пальца. В Румынии неоднозначно воспринимается жест, когда указательным пальцем несколько раз касаются правой щеки. Это расценивается как стремление пристыдить собеседника.

Источник: СС0/Gartenredakteurin
Непристойный жест — поднятый вверх средний палец — известен во многих странах. Лучше его избегать. Где-то он может спровоцировать драку, а где-то за него и вовсе отправляют в тюрьму.

МИД разъясняет, что в Сингапуре, за «неприличные жесты или действия с сексуальным подтекстом по отношению к лицам противоположного пола предусмотрено наказание в виде штрафа, лишения свободы и телесных наказаний (удары палками)».

Ладонь вперед

Привычный в России жест «стоп» — ладонь вперед — не стоит употреблять в Греции.

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«Этот жест (“мунца”) — серьезное оскорбление. Он означает, что человека не хотят больше слушать либо он совершил постыдный поступок (обычно адресуется недисциплинированным участникам дорожного движения)», — уточняет портал Консульского департамента МИД России.

Правая и левая руки

В странах с мусульманскими традициями, а также, например, в Индии, Непале, Шри-Ланке левая рука считается нечистой.

«Правая рука используется для выполнения “чистых” функций (принятие пищи, рукопожатие), левая — для личной гигиены. Отсюда обычай не подавать еду или подарки одной только левой рукой. Используется или правая рука, или обе руки вместе, при этом левая всегда находится ниже правой», — разъясняется в рекомендациях.

Рукопожатие

Традиционное пожатие рук также в ходу не везде. В Индии больше распространено приветствие «намасте» — легкий поклон и ладони, прижатые друг к другу на уровне груди. В Лаосе это называется «вай».

Источник: СС0/Meditations
В Индии, Непале, Шри-Ланке здороваются не за руку, а складывая руки лодочкой.
Туристы

В Японии рукопожатие не принято, а вот в Голландии не подать руки — верх бестактности.

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