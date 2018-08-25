Натуралистичную статую Шварценеггера вырезали из дерева

Американец Джеймс О'Нил специализируется на деревянных скульптурах: он вырезает фигуры знаменитостей в натуральную величину из ствола дерева.

Последнее творение скульптора — статуя Арнольда Шварценеггера. Процесс работы над ней О’Нил продемонстрировал на фотографиях в соцсетях.

Чтобы вырезать фигуру высотой 1,88 метров, Джеймс потратил шесть месяцев.

Это не первая работа скульптора, посвященная знаменитым людям. В прошлом году О’Нил создал скульптуры боксеров Конора Макгрегора и Флойда Мэйвезера. Их памятный бой за специальный пояс WBC Money Belt состоялся 26 августа 2017 года. Победу техническим нокаутом одержал Мейвезер.