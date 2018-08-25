Француз «меняет» реальность с помощью телефона (фото)
Дизайнер из Франции дополняет снимки кадрами из кино и мультфильмов.
Дизайнер из Франции дополняет снимки кадрами из кино и мультфильмов.
Франсуа Дурлен стал популярен в соцсетях благодаря необычному проекту.
Француз дополняет фотографии из повседневной жизни фрагментами из кино, видеоигр и мультфильмов, рисунками или снимками известных личностей. Получается очень забавно.
«Сцены обычной жизни всегда заставляют меня думать о вещах, которые я видел в мультфильмах, фильмах или видеоиграх. Этими фотографиями я могу показать вам, что происходит в моей голове ежедневно», — рассказывает Дурлен.
Для проекта Франсуа достаточно смартфона, фотоаппарата и двух удачно подобранных картинок.
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