Француз «меняет» реальность с помощью телефона (фото)

Француз дополняет фотографии из повседневной жизни фрагментами из кино, видеоигр и мультфильмов, рисунками или снимками известных личностей. Получается очень забавно.

«Сцены обычной жизни всегда заставляют меня думать о вещах, которые я видел в мультфильмах, фильмах или видеоиграх. Этими фотографиями я могу показать вам, что происходит в моей голове ежедневно», — рассказывает Дурлен.