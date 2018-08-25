Космический зонд OSIRIS-REx сделал первые снимки астероида Бенну

Источник: AP/NASA

Сообщается, что первые пять снимков были сделаны 17 августа с расстояния в 2,2 млн км. Если сделать из этих снимков анимацию, то можно разглядеть пятно света, которое движется между миллионами звезд. По словам профессора Университета штата Аризона Данте Лауретта, участвующего в поддержке миссии OSIRIS-REx, команда долго ждала подобного подтверждения, что зонд движется в правильном направлении.

«Я не могу передать, как это много значит для команды, — заявил он. — Я знаю, что это всего лишь точка света, но многие из нас работали многие годы, чтобы увидеть этот снимок». «В первую очередь мы узнали, что астероид именно там, где мы предполагали. Он ждет нас. Команда, занимающаяся навигацией зонда, проделала фантастическую работу!» — сказал Лауретта. Уточняется, что приблизительный бюджет научной миссии составляет $1 млрд.

OSIRIS-REx является одним из трех аппаратов, созданных экспертами NASA для запуска в дальний космос по программе New Frontiers. Этот зонд оснащен несколькими приборами, в том числе фотокамерами, спектрометрами и лазерным дальномером. Аппарат должен выйти на орбиту вокруг Солнца, по которой вращается астероид Бенну, догнать его и приступить к изучению. Затем будет предпринята операция по захвату грунта на астероиде с помощью руки-манипулятора, снабженной специальным пневматическим устройством. В общей сложности сотрудники NASA рассчитывают собрать от 60 г до 2 кг астероидного грунта.

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По словам специалистов, одна из главных целей этого проекта — получение новых данных о строении и составе астероидов, представляющих потенциальную опасность для нашей планеты. Впоследствии эти сведения могут быть использованы при организации специальных миссий по предотвращению астероидной угрозы. Предполагается, что пробу грунта на астероиде аппарат возьмет в 2019—2020 годах. А возвращение на Землю спускаемой капсулы зонда намечается на сентябрь 2023 года.