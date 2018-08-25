Космический зонд OSIRIS-REx сделал первые снимки астероида Бенну
ВАШИНГТОН, 25 августа. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. Американский научный космический аппарат
ВАШИНГТОН, 25 августа. /Корр. ТАСС Ярослав Азаров/. Американский научный космический аппарат
Сообщается, что первые пять снимков были сделаны 17 августа с расстояния в 2,2 млн км. Если сделать из этих снимков анимацию, то можно разглядеть пятно света, которое движется между миллионами звезд. По словам профессора Университета штата Аризона Данте Лауретта, участвующего в поддержке миссии
«Я не могу передать, как это много значит для команды, — заявил он. — Я знаю, что это всего лишь точка света, но многие из нас работали многие годы, чтобы увидеть этот снимок». «В первую очередь мы узнали, что астероид именно там, где мы предполагали. Он ждет нас. Команда, занимающаяся навигацией зонда, проделала фантастическую работу!» — сказал Лауретта. Уточняется, что приблизительный бюджет научной миссии составляет $1 млрд.
По словам специалистов, одна из главных целей этого проекта — получение новых данных о строении и составе астероидов, представляющих потенциальную опасность для нашей планеты. Впоследствии эти сведения могут быть использованы при организации специальных миссий по предотвращению астероидной угрозы. Предполагается, что пробу грунта на астероиде аппарат возьмет в 2019—2020 годах. А возвращение на Землю спускаемой капсулы зонда намечается на сентябрь 2023 года.
Как ожидается, изучение этой пробы грунта поможет ученым лучше понять, как протекало формирование Солнечной системы. Диаметр Бенну составляет около 550 м, он вращается по эллиптической орбите вокруг Солнца. Астрономы относят его к Аполлонам — астероидам, орбиты которых пересекают орбиту Земли. Вероятность столкновения с ним составляет один к 4000. Его падение на Землю было бы эквивалентно взрыву мощностью 2,7 Мт в тротиловом эквиваленте.