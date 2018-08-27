Ленин, Франко, Ататюрк: у кого еще есть мавзолей?

Останки Франсиско Франко после его смерти были захоронены в мемориальном комплексе Долина Павших, в 60 км от Мадрида. | Источник: AFP 2018

Премьер-министр Педро Санчес ранее заявлял, что перезахоронение Франко поможет примирить испанцев в их отношении к прошлому.

Франко лежит в мавзолее в Долине Павших, в комплексе, который строился по приказу самого диктатора после окончания гражданской войны 1936−39 годов. Здесь похоронены более 34 тысяч человек с обеих воюющих сторон.

Если Франко будет вынесен из мавзолея, то единственным действующим мавзолеем на территории Европы останется мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.

Мавзолей Ленина в Москве. Вопрос о перезахоронении тела Владимира Ленина периодически поднимается в российском обществе, но потом откладывается «в долгий ящик». | Источник: AFP 2018

Где еще покоятся бальзамированные политические лидеры?

Кымсусанский дворец Солнца — усыпальница Ким Ир Сена и Ким Чен Ира в Пхеньяне. Напротив мавзолея находится Мемориальное кладбище революционеров, где похоронена Ким Чен Сук, жена Ким Ир Сена. | Источник: AFP 2018

Аныткабир — усыпальница основателя и первого президента Турецкой республики Мустафы Кемаля Ататюрка. В комплекс входят не только мавзолей, но и парк с музеем. Мавзолей Ататюрка регулярно посещают официальные лица. | Источник: AFP 2018

Мавзолей Мао Цзэдуна на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Мемориальный комплекс занимает площадь в 57 тысяч квадратных метров. | Источник: Reuters

В Китае два мавзолея. Лидер китайской демократической революции Сунь Ятсен, умирая в 1925 году, через год после кончины вождя большевистской революции Владимира Ленина, завещал забальзамировать себя и сохранить в специальном строении так же, как это сделали с Лениным в Москве.

Мавзолей Сунь Ятсена в Нанкине стоит уже более 90 лет (фото 1951 года). | Источник: Reuters

В социалистическом Вьетнаме идея так же прижилась. Мавзолей Хо Ши Мина — усыпальница первого президента Северного Вьетнама Хо Ши Мина на площади Бадинь в Ханое, где 2 сентября 1945 года Хо Ши Мином была провозглашена независимость Вьетнама от Франции.

Но вьетнамский мавзолей выдержан в классическом стиле с коллонадой и не похож на традиционные пагоды мавзолеев в Пекине и Нанкине.

Источник: Reuters