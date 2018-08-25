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15:39 (мск), источник: RTVi

Сергей Доренко: мы боимся православных, силовиков и кавказцев, и им это нравится

Журналист написал о том, как в Новосибирском государственном университете архитектуры и дизайна (НГУАДИ) перед приходом представителей РПЦ все скульптуры закрыли тканью.

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Источник: РИА "Новости"

По его мнению, это сделали из страха перед православными. «Они — власть. И они могут обидеться на что угодно. Я ел хлеб с маслом, а у них пафнутьевский какой-нибудь пост? Оскорбятся в чувствах, пропоют анафему, прокуратура посадит меня на “двушечку”», — написал он.

Доренко утверждает, что на месте руководства университета, тоже задрапировал бы статуи перед приходом попов, но только сталинскими шинелями.

«Мы боимся. Боимся православных, силовиков и кавказцев. Им всем нравится, что мы их боимся. Мы знаем, в день, когда они захотят, они могут исковеркать нашу судьбу. Как тут не бояться?» — написал журналист.

По словам участников форума в НГУАДИ, куда приехали священники, статуи прикрыли, чтобы «не ранить чувства представителей церкви».

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