Сергей Доренко: мы боимся православных, силовиков и кавказцев, и им это нравится

Источник: РИА "Новости"

По его мнению, это сделали из страха перед православными. «Они — власть. И они могут обидеться на что угодно. Я ел хлеб с маслом, а у них пафнутьевский какой-нибудь пост? Оскорбятся в чувствах, пропоют анафему, прокуратура посадит меня на “двушечку”», — написал он.

Доренко утверждает, что на месте руководства университета, тоже задрапировал бы статуи перед приходом попов, но только сталинскими шинелями.

«Мы боимся. Боимся православных, силовиков и кавказцев. Им всем нравится, что мы их боимся. Мы знаем, в день, когда они захотят, они могут исковеркать нашу судьбу. Как тут не бояться?» — написал журналист.