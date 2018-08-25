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14:36 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Париже приютили 600 золотых рыбок

Теперь о них заботятся гораздо лучше.

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За последние два года парижский аквариум приютил около 600 рыбок, от которых отказались их хозяева.

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Здесь о них хорошо заботятся: по прибытии рыбки находятся под карантином как минимум месяц. Их лечат антибиотиками и только потом пускают к остальным сородичам в общий аквариум.

Бывшие домашние питомцы больше не ютятся в тесных «банках» — места для плавания у них предостаточно.

«Некоторые из них прибывают очень слабыми», — рассказала биолог Селин Безо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Аквариум проводит информационную кампанию, призывая владельцев, которые больше не могут заботиться о своих рыбках, не выпускать их в речку или пруд, так как это приведет к гибели животных.

Полюбоваться рыбками могут прийти все желающие.

В аквариуме надеются, что их усилия помогут в борьбе против жестокого обращения с животными.

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