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16:49 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Художник показал в одной картине, как люди изменили Землю

Он обдумывал идею больше года.

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Художник Давид Амбарцумян создает картины, показывающие, как деятельность человека навсегда изменила Землю.

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Армянин по происхождению, Давид живет в Мюнхене. Молодой человек стал популярен несколько лет назад. Парню не было и восемнадцати, когда он начал продавать футболки и чехлы для телефонов со своими рисунками. Вскоре нашлись клиенты, готовые купить и его картины.

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Сегодня Давид — популярный художник. Один из его последних проектов — серия небольших картин, объединенных общей темой. Они словно приоткрывают окно в мир живой природы, которая все больше страдает из-за деятельности человека и перенаселения планеты.

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Амбарцумян снимает процесс работы над картинами и охотно делится видео в соцсетях.

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