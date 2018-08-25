Художник показал в одной картине, как люди изменили Землю

Армянин по происхождению, Давид живет в Мюнхене. Молодой человек стал популярен несколько лет назад. Парню не было и восемнадцати, когда он начал продавать футболки и чехлы для телефонов со своими рисунками. Вскоре нашлись клиенты, готовые купить и его картины.