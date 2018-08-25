Художник показал в одной картине, как люди изменили Землю
Он обдумывал идею больше года.
Он обдумывал идею больше года.
Художник Давид Амбарцумян создает картины, показывающие, как деятельность человека навсегда изменила Землю.
Армянин по происхождению, Давид живет в Мюнхене. Молодой человек стал популярен несколько лет назад. Парню не было и восемнадцати, когда он начал продавать футболки и чехлы для телефонов со своими рисунками. Вскоре нашлись клиенты, готовые купить и его картины.
Сегодня Давид — популярный художник. Один из его последних проектов — серия небольших картин, объединенных общей темой. Они словно приоткрывают окно в мир живой природы, которая все больше страдает
Амбарцумян снимает процесс работы над картинами и охотно делится видео в соцсетях.
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