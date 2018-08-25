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17:11 (мск), источник: РИА Новости

Отец Цоя назвал блефом историю с продажей паспорта сына

МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Человек, который решил продать советский паспорт Виктора Цоя с аукциона, просто хочет заработать денег, и вся эта история — чистый блеф, сообщил РИА Новости в субботу отец музыканта Роберт Цой.

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Источник: РИА Новости

Ранее на сайте Avito появилось объявление о продаже паспорта Виктора Цоя и некоторых других его личных вещей. Владелец установил цену в 3,5 миллиона рублей, но позднее закрыл объявление. При этом директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров сообщил РИА Новости, что этот человек связался с аукционным домом, чтобы передать предметы на торги. Сообщалось, что начальная цена паспорта составит 2,5 миллиона рублей.

«Я считаю, что вся эта история с паспортом — это чистый блеф. Так много лет не было этого паспорта, и вот вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать, вот такое мое мнение», — сказал Цой.

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