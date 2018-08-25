Отец Цоя назвал блефом историю с продажей паспорта сына

Ранее на сайте Avito появилось объявление о продаже паспорта Виктора Цоя и некоторых других его личных вещей. Владелец установил цену в 3,5 миллиона рублей, но позднее закрыл объявление. При этом директор аукционного дома «Литфонд» Сергей Бурмистров сообщил РИА Новости, что этот человек связался с аукционным домом, чтобы передать предметы на торги. Сообщалось, что начальная цена паспорта составит 2,5 миллиона рублей.

«Я считаю, что вся эта история с паспортом — это чистый блеф. Так много лет не было этого паспорта, и вот вдруг он появился. Просто человек решил подзаработать, вот такое мое мнение», — сказал Цой.