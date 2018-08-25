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21:24 (мск), источник: Газета.Ру

Пользователи соцсетей высмеяли украинский поезд

Пользователи социальных сетей высмеяли украинский поезд Москва-Херсон, фотографии которого опубликовал на своей странице в фейсбуке пользователь Игорь Димитриев.

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Так, автору фотографий «сквозные дыры» в вагоне напомнили индийскую железную дорогу. Димитриев отметил, что «не хватает только людей с баулами на крыше», на что получил ответ в комментариях, что в случае повышения цен пассажиры будут ездить и на крышах.

«Тот драндулет, на котором я катилась из Москвы в Харьков — это, по сути, был люкс», — добавила одна из пользователей.

Другой пользователь удивился украинской железнодорожной «экзотике», а также назвал вагон на фотографиях «поездом в один конец».

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Ранее сообщалось, что в СМИ назвали украинские поезда «грудой металлолома».

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