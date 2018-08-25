Пользователи соцсетей высмеяли украинский поезд

Так, автору фотографий «сквозные дыры» в вагоне напомнили индийскую железную дорогу. Димитриев отметил, что «не хватает только людей с баулами на крыше», на что получил ответ в комментариях, что в случае повышения цен пассажиры будут ездить и на крышах.