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03:18 (мск), источник: РИА Новости

Пугачева заявила, что у Вайкуле язык без костей и посоветовала ей молчать

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Российская певица Алла Пугачева посоветовала своей коллеге Лайме Вайкуле побольше молчать. Об этом она заявила в шуточном видео, опубликованном в Instagram латвийской артистки.

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«Покажи язык! Я так и знала! У тебя язык без костей. С таким языком надо молчать», — сказала она.

В ответ на это Вайкуле заявила, что у ее собеседницы язык с костями.

«Потому что я рыбу ела!» — пошутила Пугачева.

В начале августа Вайкуле заявила о том, что не поедет на гастроли в Крым ни за какой гонорар. По словам певицы, европейцам это запрещено. Позже, однако, артистка сообщила, что готова посетить полуостров, если с России снимут санкции, введенные после присоединения республики. Как отметила Вайкуле, в этом случае она даже готова выступить в Крыму бесплатно.

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