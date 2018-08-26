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10:30 (мск), источник: РИА Новости

NASA показало снимок «небесного глаза»

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. NASA опубликовало фотографию планетарной туманности NGC 3918, имеющей форму «глаза».

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Источник: NASA

На кадре, сделанном с помощью одной из камер телескопа «Хаббл», видно блестящее облако красочного газа в созвездии Центавра, которое находится примерно в 4900 световых годах от Земли.

Как отмечают ученые, отличительной особенностью NGC 3918 является «глазная» форма с яркой центральной звездой и более прозрачной внешней оболочкой.

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Такое явление возникает благодаря тому, что мощные струи газа отделяются от звезды со скоростью около 350 000 километров в час.

По стандартам астрономических явлений планетарные туманности, такие как NGC 3918, очень недолговечны и имеют продолжительность жизни всего несколько десятков тысяч лет.

Планетарная туманность — астрономический объект, состоящий из ионизированной газовой оболочки и центральной звезды, белого карлика. Туманности образуются при сбросе внешних оболочек красных гигантов и сверхгигантов на завершающей стадии их эволюции.

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