NASA показало снимок «небесного глаза»

Источник: NASA

На кадре, сделанном с помощью одной из камер телескопа «Хаббл», видно блестящее облако красочного газа в созвездии Центавра, которое находится примерно в 4900 световых годах от Земли.

Как отмечают ученые, отличительной особенностью NGC 3918 является «глазная» форма с яркой центральной звездой и более прозрачной внешней оболочкой.

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Такое явление возникает благодаря тому, что мощные струи газа отделяются от звезды со скоростью около 350 000 километров в час.

По стандартам астрономических явлений планетарные туманности, такие как NGC 3918, очень недолговечны и имеют продолжительность жизни всего несколько десятков тысяч лет.