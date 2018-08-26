Несси возвращается: в Шотландии вновь увидели Лох-Несское чудовище
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Туристка из Канады Линн Лок сфотографировала нечто, похожее на
МОСКВА, 25 авг — РИА Новости. Туристка из Канады Линн Лок сфотографировала нечто, похожее на
Женщина, работающая секретарем в школе, отдыхала с мужем и дочерью в Глазго, на несколько дней они отправились в горы.
На озере
«Когда мы были в замке, я заметила, что нечто движется в воде, пуская пузыри. Оно пару раз уходило под воду и снова появлялось, — рассказала туристка. — Конечно, я слышала историю Несси, поэтому сделала несколько снимков».
Первое письменное упоминание о