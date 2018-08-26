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14:57 (мск), источник: Газета.Ру

«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо

Концертный директор Софии Ротару прокомментировал состояние певицы.

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Источник: РИА "Новости"

Народная артистка СССР София Ротару почувствовала недомогание на выступлении на корпоративе, в результате чего певице потребовалась медицинская помощь. По информации СМИ, Ротару была госпитализирована в одной из уфимских больниц. Сама артистка подтвердила, что ей стало плохо во время выступления, однако заявила, что уже пошла на поправку.

Народная артистка СССР София Ротару была экстренно госпитализирована в одну из уфимских больниц, сообщает «Уфа 1». По информации издания, ей стало плохо во время выступления на корпоративе, и врачи доставили ее в госпиталь около 23:00 в субботу, 25 августа.

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«Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи, — рассказал анонимный источник изданию. — Известно, что София в сознании и ей оказывается вся необходимая помощь».

Разглашать информацию о состоянии здоровья Ротару сотрудникам медучреждения запретили.

Любопытно, что у народной артистки СССР не было запланировано концертов в столице Башкирии, однако она исполняла свой репертуар на одном из закрытых корпоративов.

Концертный директор певицы Сергей Лавров подтвердил, что Ротару находилась в Уфе с выступлением, однако опроверг информацию о госпитализации артистки.

С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары, — приводит слова Лаврова ТАСС. — По протоколу дежурила «скорая помощь». Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Артистка в порядке, сейчас вылетела в Москву, должна уже приземлиться. Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ.
Сергей Лавров
концертный директор певицы

Сын Ротару отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о предположительной госпитализации певицы.

По последней информации, певице действительно стало нехорошо на выступление, однако сейчас она чувствует себя лучше. Об этом Ротару написала в своем инстаграме.

«Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!», — заявила артистка в публикации.

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Тем не менее, информация из Уфы приходит противоречивая. Сотрудники клиники утверждают, что 71-летняя Ротару все-таки была доставлена в больницу для оказания помощи.

«Ротару упала в обморок, — приводит слова медсестры, работающей в медучреждении КП. — Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей».

Сотрудники госпитали заявили о стабильном состоянии пациентки и добавили, что она действительно находится в больнице под наблюдением врачей.

«Сейчас Софии Михайловне лучше, память вернулась, голова не кружится, но мы решили еще несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать, — сказали медработники. — У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо».

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Стоит отметить, что Ротару, несмотря на солидный возраст, в последнее время выглядела и чувствовала себя хорошо. В начале весны она опубликовала в своем инстаграме ряд снимков с отдыха, и многие отметили, что в свои 70 лет она выглядит на 20 лет моложе.

Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Украинской ССР. Уже в 1962 году к ней пришел первый локальный успех, когда она одержала победу на районном конкурсе художественной самодеятельности, а через год она первенствовала уже на областных состязаниях.

В 1964-м Ротару победила на республиканском конкурсе и, окончив школу, поступила в Черновицкое музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Четыре года спустя, получив высшее образование, Ротару выиграла золотую медаль на международном конкурсе в Болгарии.

В 1971 году на телеэкранах вышел фильм-концерт «Червона рута», который сделал певицу знаменитой на всю Украину, а чуть позже ее слава распространилась и на весь Советский Союз.
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В середине 70-х годов Ротару оказалась на пике своей карьеры — она сотрудничала со многими известными музыкантами, постоянно становилась лауреатом «Песни года», а также выступала с гастролями в разных странах Европы, включая Югославию, ФРГ, ГДР и Румынию. В течение 80-х годов Ротару активно записывала альбомы и выступала с концертами.

После распада СССР Ротару стала гражданской Украины, однако гастролировала по всем странам бывшего Советского Союза. В связи с падением Железного занавеса певица также обрела достаточно большую и постоянную аудиторию среди русскоязычного населения США.

В нынешнем десятилетии активность гастролей Ротару несколько снизилась, однако артистка выступает с завидным постоянством и дает концерты в России.

София Ротару получила звание народной артистки СССР в 1988 году, награждена орденами «Дружбы народов» и «Знака почета», а также российским Орденом Почета в 2002 году.

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