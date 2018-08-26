«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо

Источник: РИА "Новости"

Народная артистка СССР София Ротару почувствовала недомогание на выступлении на корпоративе, в результате чего певице потребовалась медицинская помощь. По информации СМИ, Ротару была госпитализирована в одной из уфимских больниц. Сама артистка подтвердила, что ей стало плохо во время выступления, однако заявила, что уже пошла на поправку.

Народная артистка СССР София Ротару была экстренно госпитализирована в одну из уфимских больниц, сообщает «Уфа 1». По информации издания, ей стало плохо во время выступления на корпоративе, и врачи доставили ее в госпиталь около 23:00 в субботу, 25 августа.

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«Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи, — рассказал анонимный источник изданию. — Известно, что София в сознании и ей оказывается вся необходимая помощь».

Разглашать информацию о состоянии здоровья Ротару сотрудникам медучреждения запретили.

Любопытно, что у народной артистки СССР не было запланировано концертов в столице Башкирии, однако она исполняла свой репертуар на одном из закрытых корпоративов.

Концертный директор певицы Сергей Лавров подтвердил, что Ротару находилась в Уфе с выступлением, однако опроверг информацию о госпитализации артистки.

С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе из-за жары, — приводит слова Лаврова ТАСС. — По протоколу дежурила «скорая помощь». Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Артистка в порядке, сейчас вылетела в Москву, должна уже приземлиться. Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ. Сергей Лавров концертный директор певицы

Сын Ротару отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о предположительной госпитализации певицы.

По последней информации, певице действительно стало нехорошо на выступление, однако сейчас она чувствует себя лучше. Об этом Ротару написала в своем инстаграме.

«Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!», — заявила артистка в публикации.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm8GnezHPxJ/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bm8GnezHPxJ/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого! ?❤️</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/sofiarotaru.official/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> София Ротару / Sofia Rotaru</a> (@sofiarotaru.official) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-26T10:41:28+00:00">26 Авг 2018 в 3:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тем не менее, информация из Уфы приходит противоречивая. Сотрудники клиники утверждают, что 71-летняя Ротару все-таки была доставлена в больницу для оказания помощи.

«Ротару упала в обморок, — приводит слова медсестры, работающей в медучреждении КП. — Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей».

Сотрудники госпитали заявили о стабильном состоянии пациентки и добавили, что она действительно находится в больнице под наблюдением врачей.

«Сейчас Софии Михайловне лучше, память вернулась, голова не кружится, но мы решили еще несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать, — сказали медработники. — У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо».

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Стоит отметить, что Ротару, несмотря на солидный возраст, в последнее время выглядела и чувствовала себя хорошо. В начале весны она опубликовала в своем инстаграме ряд снимков с отдыха, и многие отметили, что в свои 70 лет она выглядит на 20 лет моложе.

Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Украинской ССР. Уже в 1962 году к ней пришел первый локальный успех, когда она одержала победу на районном конкурсе художественной самодеятельности, а через год она первенствовала уже на областных состязаниях.

В 1964-м Ротару победила на республиканском конкурсе и, окончив школу, поступила в Черновицкое музыкальное училище на дирижерско-хоровое отделение. Четыре года спустя, получив высшее образование, Ротару выиграла золотую медаль на международном конкурсе в Болгарии.

В 1971 году на телеэкранах вышел фильм-концерт «Червона рута», который сделал певицу знаменитой на всю Украину, а чуть позже ее слава распространилась и на весь Советский Союз.

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В середине 70-х годов Ротару оказалась на пике своей карьеры — она сотрудничала со многими известными музыкантами, постоянно становилась лауреатом «Песни года», а также выступала с гастролями в разных странах Европы, включая Югославию, ФРГ, ГДР и Румынию. В течение 80-х годов Ротару активно записывала альбомы и выступала с концертами.

После распада СССР Ротару стала гражданской Украины, однако гастролировала по всем странам бывшего Советского Союза. В связи с падением Железного занавеса певица также обрела достаточно большую и постоянную аудиторию среди русскоязычного населения США.

В нынешнем десятилетии активность гастролей Ротару несколько снизилась, однако артистка выступает с завидным постоянством и дает концерты в России.