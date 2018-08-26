«Упала в обморок, потеряла память»: Ротару стало плохо
Концертный директор Софии Ротару прокомментировал состояние певицы.
Концертный директор Софии Ротару прокомментировал состояние певицы.
Народная артистка СССР София Ротару почувствовала недомогание на выступлении на корпоративе, в результате чего певице потребовалась медицинская помощь. По информации СМИ, Ротару была госпитализирована в одной из уфимских больниц. Сама артистка подтвердила, что ей стало плохо во время выступления, однако заявила, что уже пошла на поправку.
Народная артистка СССР София Ротару была экстренно госпитализирована в одну из уфимских больниц, сообщает «Уфа 1». По информации издания, ей стало плохо во время выступления на корпоративе, и врачи доставили ее в госпиталь около 23:00 в субботу, 25 августа.
«Певицу поместили в реанимацию, сейчас за ее жизнь борются уфимские врачи, — рассказал анонимный источник изданию. — Известно, что София в сознании и ей оказывается вся необходимая помощь».
Разглашать информацию о состоянии здоровья Ротару сотрудникам медучреждения запретили.
Любопытно, что у народной артистки СССР не было запланировано концертов в столице Башкирии, однако она исполняла свой репертуар на одном из закрытых корпоративов.
Концертный директор певицы Сергей Лавров подтвердил, что Ротару находилась в Уфе с выступлением, однако опроверг информацию о госпитализации артистки.
С Софией Михайловной все в порядке, было просто небольшое повышение давления после частного концерта в Уфе
из-зажары, — приводит слова Лаврова ТАСС. — По протоколу дежурила «скорая помощь». Попросили медиков измерить давление и помочь его снизить. Артистка в порядке, сейчас вылетела в Москву, должна уже приземлиться. Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ.
Сын Ротару отказался комментировать появившуюся в СМИ информацию о предположительной госпитализации певицы.
По последней информации, певице действительно стало нехорошо на выступление, однако сейчас она чувствует себя лучше. Об этом Ротару написала в своем инстаграме.
«Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем. Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!», — заявила артистка в публикации.
Тем не менее, информация из Уфы приходит противоречивая. Сотрудники клиники утверждают, что 71-летняя Ротару
«Ротару упала в обморок, — приводит слова медсестры, работающей в медучреждении КП. — Очнувшись, она потеряла память, не понимала, где находится, не узнавала людей».
«Сейчас Софии Михайловне лучше, память вернулась, голова не кружится, но мы решили еще несколько дней ее понаблюдать, не отправлять в дорогу, не рисковать, — сказали медработники. — У нее не инсульт, она разговаривает, с речью все хорошо».
Стоит отметить, что Ротару, несмотря на солидный возраст, в последнее время выглядела и чувствовала себя хорошо. В начале весны она опубликовала в своем инстаграме ряд снимков с отдыха, и многие отметили, что в свои 70 лет она выглядит на 20 лет моложе.
Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Украинской ССР. Уже в 1962 году к ней пришел первый локальный успех, когда она одержала победу на районном конкурсе художественной самодеятельности, а через год она первенствовала уже на областных состязаниях.
В 1964-м Ротару победила на республиканском конкурсе и, окончив школу, поступила в Черновицкое музыкальное училище на
В середине 70-х годов Ротару оказалась на пике своей карьеры — она сотрудничала со многими известными музыкантами, постоянно становилась лауреатом «Песни года», а также выступала с гастролями в разных странах Европы, включая Югославию, ФРГ, ГДР и Румынию. В течение 80-х годов Ротару активно записывала альбомы и выступала с концертами.
После распада СССР Ротару стала гражданской Украины, однако гастролировала по всем странам бывшего Советского Союза. В связи с падением Железного занавеса певица также обрела достаточно большую и постоянную аудиторию среди русскоязычного населения США.
В нынешнем десятилетии активность гастролей Ротару несколько снизилась, однако артистка выступает с завидным постоянством и дает концерты в России.
София Ротару получила звание народной артистки СССР в 1988 году, награждена орденами «Дружбы народов» и «Знака почета», а также российским Орденом Почета в 2002 году.