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15:31 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Жирафы к завтраку: найден необычный отель в Кении

Он пропагандирует экологический туризм.

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«Усадьба жирафов» включена в список журнала Time как одно из лучших для посещения мест в 2018 году.

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Оценивая привлекательность туристических мест, журнал руководствовался такими критериями, как инновации, оригинальность, стабильность и влиятельность.

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Всего этого у Giraffe Manor в избытке. Достаточно сказать, что увитый растениями аккуратный домик в Найроби — место, облюбованное жирафами. Они свободно передвигаются по территории, часто приходят прямо к завтраку, и постояльцы отеля могут покормить животных специальным угощением.

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«Усадьба жирафов» построена на популярном сафари-маршруте и пропагандирует экологический туризм.

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