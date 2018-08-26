Жирафы к завтраку: найден необычный отель в Кении
Он пропагандирует экологический туризм.
Он пропагандирует экологический туризм.
«Усадьба жирафов» включена в список журнала Time как одно из лучших для посещения мест в 2018 году.
Оценивая привлекательность туристических мест, журнал руководствовался такими критериями, как инновации, оригинальность, стабильность и влиятельность.
Всего этого у Giraffe Manor в избытке. Достаточно сказать, что увитый растениями аккуратный домик в Найроби — место, облюбованное жирафами. Они свободно передвигаются по территории, часто приходят прямо к завтраку, и постояльцы отеля могут покормить животных специальным угощением.
«Усадьба жирафов» построена на популярном
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