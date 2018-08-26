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19:52 (мск), источник: Известия

102-летняя актриса подала в суд на создателя сериала «Американская история ужасов»

Звезда фильма «Унесенные ветром» Оливия де Хэвилленд, которой в июле исполнилось 102 года, подала в суд на создателя сериала «Американская история ужасов» режиссера Райана Мерфи.

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Источник: AP 2018

Поводом послужил сериал «Вражда», одна из частей которого посвящена истории соперничества легенды Голливуда и ее младшей сестры Джоан Фонтэйн, которая также была актрисой.

Когда Оливия посмотрела его, она была крайне возмущена тем, что ее показали как «вульгарную лицемерку и сплетницу».
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Летом 2017 года кинодива подала в суд на Ryan Murphy Productions и канал FX, обвинив их в фальсификации собственной биографии, что негативно отражается на ее безупречной карьере. Однако суд тогда отказался давать делу ход, аргументировав это тем, что «история не принадлежит никому» и режиссеры могут показывать в основанных на реальных событиях фильмах как угодно. В сентябре текущего года де Хэвилленд и ее адвокаты намерены обратиться с жалобой в Верховный суд США ля пересмотра дела, пишет «Газета.ру».

9 августа стало известно, что прокуратура Лос-Анджелеса начала проверку по делу актера Стивена Сигала о сексуальных домогательствах.

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