102-летняя актриса подала в суд на создателя сериала «Американская история ужасов»

Когда Оливия посмотрела его, она была крайне возмущена тем, что ее показали как «вульгарную лицемерку и сплетницу».

Когда Оливия посмотрела его, она была крайне возмущена тем, что ее показали как «вульгарную лицемерку и сплетницу».

Летом 2017 года кинодива подала в суд на Ryan Murphy Productions и канал FX, обвинив их в фальсификации собственной биографии, что негативно отражается на ее безупречной карьере. Однако суд тогда отказался давать делу ход, аргументировав это тем, что «история не принадлежит никому» и режиссеры могут показывать в основанных на реальных событиях фильмах как угодно. В сентябре текущего года де Хэвилленд и ее адвокаты намерены обратиться с жалобой в Верховный суд США ля пересмотра дела, пишет «Газета.ру».