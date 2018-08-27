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00:21 (мск), источник: Lenta.Ru

В США признали «Армату» бесполезной

Несмотря на то, что Россия, демонстрируя возможности на международном форуме «Армия-2018», постепенно начинает принимать на вооружение новую технику, «принципиально ничего не изменилось», пишет в The National Interest эксперт Дэйв Маджумдар.

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Источник: Reuters

По его мнению, поскольку российские военные начнут получать новую технику, в частности танки Т-14 «Армата» и T-90M, в «небольшом количестве», основой сил останется T-72Б3 и другие «обновленные версии существующих машин».

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«России не нужно огромное количество машин, таких как “Армата”, чтобы доминировать над своими соседями на постсоветском пространстве», — считает Маджумдар.

Также американское издание признает, что производительность модернизированного T-90M существенно превышает таковую у оригинального T-90A, который в настоящее время используется Сухопутными войсками России.

В августе 2018 года американский эксперт Джозеф Тревитик на страницах The Drive написал, что технологии, использованные при разработке танка Т-14 «Армата», окажутся полезными при создании другой боевой машины, а в настоящее время Россия, отказавшись от массового оснащения новой техникой, максимально использует вооружение бывшего СССР.

К 2021 году Минобороны России запланировало получить 132 танка Т-14 и боевых машин пехоты Т-15, созданных на базе универсальной гусеничной платформы «Армата».

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