Развратники от бога: католическая церковь попала в новый секс-скандал

Источник: Reuters

Римская католическая церковь вновь оказалась в центре скандала, связанного с растлением малолетних. На этот раз вскрылись массовые случаи педофилии с участием епископов и других священнослужителей в американском штате Пенсильвания. Многие подобные «проступки» при этом покрывались самой церковью, но сейчас она не может игнорировать проблему — накануне понтифик встретился в Ирландии с жертвами сексуального насилия. Об историях жертв насильников в сутанах и ответе папы римского Франциска — в материале портала iz.ru.

Удар сзади

Римскую католическую церковь потряс новый скандал на широко обсуждаемую в последние десятилетия тему — растление малолетних клириками.

В середине августа присяжные из большого жюри представили масштабный доклад, в котором рассказали о развратных действиях как минимум 300 служителей церкви в шести епархиях в штате Пенсильвания — Аллентауне, Эри, Гринсбурге, Харрисбурге, Питтсбурге и Скрэнтоне.

В течение 70 лет жертвами похотливых святых отцов, по данным расследователей, стали не менее тысячи несовершеннолетних.

Как указывают авторы доклада, «реальное число детей, данные о которых утрачены или которые были испуганы, чтобы сообщить (о домогательствах), измеряется тысячами». «Священники насиловали маленьких мальчиков и девочек, а люди божьи, которые за них отвечали, не только ничего не делали, но и скрывали всё это, — указывается в документе. — На протяжении десятилетий монсеньеры, викарии, епископы, архиепископы и кардиналы по большей части были защищены, при этом многие, в том числе упомянутые в этом докладе, добивались повышения».

Как отмечают присяжные, сообщения о растлении малолетних служителями католической церкви появлялись и раньше, «однако не такого масштаба». Генпрокурор Пенсильвании Джош Шапиро назвал документ «крупнейшим и наиболее полным докладом по теме сексуального насилия над детьми в римской католической церкви, который когда-либо был подготовлен в Соединенных Штатах», сообщает CNN.

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По сроку давности

Авторы признают, что подавляющее большинство случаев насилия над малолетними верующими уже не могут расследоваться в уголовном порядке, поскольку срок давности по этим делам давно истек. Тем не менее против двух священников — в Эри и Гринсбурге — были выдвинуты уголовные обвинения.

«Об этих растлителях мы узнали непосредственно от их приходов и надеемся, что это знак того, что церковь наконец меняет свой подход, — отметили присяжные. — В будущем могут быть предъявлены дополнительные обвинения, поскольку расследование продолжается».

Среди случаев, перечисленных в докладе, CNN выделяет наиболее шокирующие.

Так, в епархии Гринсбурга от священника забеременела 17-летняя девушка. Тот подделал подпись пастора на свидетельстве о браке, а через несколько месяцев оформил развод. Служение ему разрешили продолжить, даже когда всё это вскрылось.

В епархии Харрисбурга священник совершал насильственные действия в отношении пяти сестер, а в Питтсбурге церковь заявила, что 15-летний подросток сам домогался и «практически соблазнил» священника, который позднее сознался в контактах с несколькими мальчиками с элементами БДСМ.

Глобальный тренд

Нынешний скандал — лишь один из целой череды подобных разоблачений, исходя из которых можно сделать вывод о том, что проблема священников-педофилов актуальна для епархий римской католической церкви на всех континентах.

Источник: Reuters

Так, в 2009 году появилась информация о сокрытии случаев педофилии в епархии архиепископа Дублина, где в растлении малолетних заподозрили около полусотни служителей церкви (из них лишь десяток был осужден). В Нидерландах в 2011 году стало известно о тысячах детей, ставших жертвами насилия со стороны священников Голландской римской католической церкви за 60-летний период.

Один из самых масштабных скандалов разразился в 2002 году в США: выяснилось, что с 1962-го по 1995-й бостонский священник Джон Гейгэн совершил насилие в отношении как минимум 130 детей, в основном школьников.

Руководство епархии, узнав о действиях Гейгэна, лишь направляло его на лечение, однако не лишало сана, а кардинал Бернард Лоу, получивший в 1984 году письмо о «подвигах» своего подчиненного, просто перевел его в другой приход. Эту историю раскрутила газета Boston Globe, и в 2002 году Лоу оставил пост архиепископа Бостона, а Гейгэна тогда же признали виновным в сексуальном насилии над мальчиком и приговорили к 10 годам тюрьмы. В заключении, впрочем, он пробыл недолго — через полтора года в тюрьме в Массачусетсе его задушил другой заключенный Джозеф Дрюс. Последний отбывал пожизненное заключение за убийство мужчины, который, по словам Дрюса, его домогался. За убийство лишенного сана священника Дрюс получил второй пожизненный срок.

Папа может

Несмотря на глобальный характер проблемы, святой престол чаще старался не замечать столь неудобных тенденций в среде клириков, именуя подобные ситуации «грехами» и «проступками» отдельных священнослужителей.

Генпрокурор Пенсильвании 25 июля направил папе римскому Франциску письмо, призвав его дать указание лидерам церкви с тем, чтобы «попытки заставить замолчать» жертв священников-педофилов были прекращены.

«Детальное расследование, проведенное генеральной прокуратурой, выявило широко распространенную практику сексуального насилия в отношении детей и систему сокрытия этих фактов лидерами католической церкви», — писал Шапиро.

На доклад по Пенсильвании Ватикан отреагировал достаточно мощно — во всяком случае, на словах. Папа римский Франциск 20 августа опубликовал заявление, в котором нетипично жестко прокомментировал новые разоблачения.

Со стыдом и сокрушением мы признаем, что не сумели быть там, где должны были быть, не предприняли своевременных действий и не признали масштаба и серьезности ущерба, нанесенного многим человеческим жизням. Мы пренебрегли детьми и оставили их. понтифик выдержки послания привел Vatican news, официальный информационный портал Святого престола

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Папа Франциск также признал недостаточным просто «просить прощения и стараться возместить ущерб»: адекватной реакцией на злоупотребления будет «радикальное преобразование культуры, в которой безопасность детей была бы главным приоритетом». В ответ на послание предстоятеля церкви Папская комиссия по защите несовершеннолетних поблагодарила понтифика за «сильные слова, которые признают боль и страдания людей, подвергавшихся сексуальным домогательствам, злоупотреблениям властью и совестью со стороны некоторых представителей церкви». Нулевая терпимость к таким случаям должна сопровождаться усовершенствованием «средств для привлечения к ответственности всех, кто совершает или покрывает эти преступления».

В свою очередь член комиссии, специалист по каноническому праву Мириам Вайленс отметила, что «защита репутации церкви в первую очередь требует безопасности детей». «Духовенство никогда не сможет произвести столь радикальные перемены в одиночку», поэтому, как признает папа Франциск, нужно «со смирением просить и принимать помощь всей общины», подчеркивает Вайленс.

Источник: Reuters

Только слов мало

С жертвами сексуального насилия со стороны клириков понтифик встретился во время визита в Ирландию 25—26 августа . Беседы эти прошли за закрытыми дверьми, а рассказывать об их содержании или нет, их участники пока не решили.

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С одной стороны, такие контакты явно призваны подчеркнуть неравнодушие предстоятеля римской католической церкви к проблеме сексуальных домогательств. Тем не менее в объединениях людей, пострадавших от действий священников-педофилов, полагают, что подобные мероприятия должны носить публичный характер. «Нужно, чтобы церковь говорила правду и несла ответственность», — отметил Колин О’Горман, возглавивший общественное объединение жертв священников — растлителей несовершеннолетних в Ирландии. «Подобные же встречи выглядят больше как PR-акции и не особо помогают», — заявил он.

Папа римский встретится с жертвами, и «если это поможет им, то это важная причина, чтобы так поступить», считает Энн Барретт Дойл, содиректор американской организации BishopAccountability.org. «Однако было бы конструктивнее, если бы он встретился с теми объединениями жертв насилия в Ирландии, которые знают историю этих злоупотреблений», — полагает Дойл, мнение которой приводит Reuters.

Не уверена в том, что после обращения папы ситуация коренным образом изменится, и Маргарет МакГакин, представитель объединения жертв «церковного» насилия в Северной Ирландии Survivors & Victims of Institutional Abuse.

Источник: Reuters

Ответ понтифика «пришел слишком поздно, и этого недостаточно», приводит ее слова BBC News.

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Еще одна жертва насилия, ирландка Мэри Коллинз считает, что «Ватикану и папе пора прекратить говорить нам о том, как чудовищны эти злодеяния и как надо призвать всех к ответу». «Лучше скажите нам, что вы делаете для того, чтобы привлечь их к ответственности, мы именно это хотим услышать, — написала она в Twitter. — “Работаем над этим” — такое объяснение не может быть приемлемым после десятилетних задержек».

В марте прошлого года Коллинз вышла из Папской комиссии по защите несовершеннолетних, указав на то, что высокопоставленные представители духовенства продолжают отдавать приоритет «другим вопросам», считая их важнее безопасности и детей, и взрослых, пострадавших от растлителей в сутанах, писала The Guardian.

Коллинз также отмечала, что, несмотря на согласие папы Франциска, в Ватикане так и не был создан специальный орган — трибунал, который рассматривал бы сообщения о непристойном поведении пастырей.