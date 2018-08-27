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01:25 (мск), источник: РИА Новости

Якутским экологам поручили найти медведя с канистрой на голове

ЯКУТСК, 27 авг — РИА Новости. Экологам южной Якутии поручено начать поиски медведя, застрявшего головой в канистре, сообщила пресс-служба Минэкологии республики.

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На YouTubе появился ролик, где мужчины пытаются помочь медведю и стянуть с головы животного канистру. Медведь бродил по обочине дороги. Попытка помочь зверю не увенчалась успехом, косолапый убежал в лес.

В региональном ведомстве по охране природы сообщили, что медведю, если его найдут, будет оказана помощь.

«Предположили, это могло произойти в южной Якутии. Охотуправление Минэкологии отправило указание всем инспекциям в южной Якутии, чтобы нашли место, где был заснят на видео медведь с канистрой», — сообщили в пресс-службе.

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