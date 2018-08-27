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06:03 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре рассказали, стоит ли ждать аномальную жару в сентябре

Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, первая половина недели в столице ожидается жаркой.

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Источник: Reuters

Днем в понедельник до 28 тепла, во вторник и среду — до 29 выше нуля. Ночи будут тоже довольно комфортными — от 13 до 17 тепла. Этому будет способствовать южный ветер. В понедельник осадков не ожидается. Со вторника и до конца недели возможны локальные кратковременные дожди.

С четверга температура начнет немного опускаться, но все равно будет очень тепло для последних чисел августа — 22−26 выше нуля. Столько же и в первых числах сентября. Что касается погоды на понедельник, 3 сентября, когда в Москве начнется учебный год, то, по предварительны прогнозам, будет также тепло — в пределах 20−25 градусов.

— Это выше климатической нормы на 3−4 градуса, — поясняет Паршина. — Крайне редко бывает, когда выдается столь теплый август. В последний раз среднемесячная температура на три с лишним градуса превышала норму в 1916 году. Жарким был август в 1939 и 1972 годах. Тогда превышение нормы было на 5 с лишним градусов.

По словам синоптика, в сентябре уже вряд ли стоит ожидать 30-градусную жару. Такое случается, но раз в сто лет. Хотя, возможно, именно этот сентябрь и станет аномальным.

Солнечная погода сохранится и в ряде северных областей, где на прошлой неделе были сильные дожди с порывистым ветром. Например, в Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми. В Поволжье тоже преимущественно без осадков, 22−27 градусов, а на юге Приволжского округа 20−25 градусов.

Только северо-западные районы под влиянием атмосферных фронтов. В Калининградской и Мурманской областях дожди с грозами. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях кратковременный дождь. Но тепло -20−25 градусов.

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На юге до 30 градусов и выше. В Краснодарском крае, Адыгее до 34 градусов. Но сильный ветер создаст ощущение прохлады.

На Урале по-прежнему прохладно: 10−15 градусов. Небольшие дожди. В Пермском крае — 18−23 градуса. Сильные ливни переместятся в Курганскую область. На юге Западной Сибири — на юге Тюменской области и в Омской области — прохладно, 16−21 градус. И это ниже нормы. В Новосибирской, Томской областях, Алтайском крае — 16−22 градуса. Только в предгорьях Алтая и Кемеровской области до 28 градусов. На севере Западной Сибири днем 15−20 градусов. В центральных и южных районах Красноярского края до 28 градусов, сильные дожди в понедельник.

В Иркутской области 24−29 градусов. В Забайкальском крае до 30 градусов.

На Дальнем Востоке два тайфуна постепенно становятся циклонами умеренных широт. Они вышли в Японское море — один на юг, другой на север. И вместе перемещаются на юг Курильских островов. В зоне влияния тайфуна Симарон окажутся южные и восточные районы Приморья, сильные дожди и ветер до 24 метров в секунду. Но к началу недели ветер и осадки ослабеют. Днем до плюс 28 градусов.

Сильные дожди и в Хабаровском крае, но при этом тепло — днем до 27 градусов. На севере Дальнего Востоке спокойнее, но местами ночью на Чукотке уже до минус 3. Ночные заморозки возможны на Камчатке — до минус 4 градусов. Днем 10−15 градусов. В Магаданской области при северном ветре всего 6−12 тепла. Ночью заморозки до минус 3. В Якутии днем около 20, на юге — плюс 25 градусов.

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