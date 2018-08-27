В Гидрометцентре рассказали, стоит ли ждать аномальную жару в сентябре
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, первая половина недели в столице ожидается жаркой.
Как рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, первая половина недели в столице ожидается жаркой.
Днем в понедельник до 28 тепла, во вторник и среду — до 29 выше нуля. Ночи будут тоже довольно комфортными — от 13 до 17 тепла. Этому будет способствовать южный ветер. В понедельник осадков не ожидается. Со вторника и до конца недели возможны локальные кратковременные дожди.
С четверга температура начнет немного опускаться, но все равно будет очень тепло для последних чисел августа — 22−26 выше нуля. Столько же и в первых числах сентября. Что касается погоды на понедельник, 3 сентября, когда в Москве начнется учебный год, то, по предварительны прогнозам, будет также тепло — в пределах 20−25 градусов.
— Это выше климатической нормы на 3−4 градуса, — поясняет Паршина. — Крайне редко бывает, когда выдается столь теплый август. В последний раз среднемесячная температура на три с лишним градуса превышала норму в 1916 году. Жарким был август в 1939 и 1972 годах. Тогда превышение нормы было на 5 с лишним градусов.
Солнечная погода сохранится и в ряде северных областей, где на прошлой неделе были сильные дожди с порывистым ветром. Например, в Архангельской, Вологодской областях, Республике Коми. В Поволжье тоже преимущественно без осадков, 22−27 градусов, а на юге Приволжского округа 20−25 градусов.
Только
На юге до 30 градусов и выше. В Краснодарском крае, Адыгее до 34 градусов. Но сильный ветер создаст ощущение прохлады.
На Урале
В Иркутской области 24−29 градусов. В Забайкальском крае до 30 градусов.
На Дальнем Востоке два тайфуна постепенно становятся циклонами умеренных широт. Они вышли в Японское море — один на юг, другой на север. И вместе перемещаются на юг Курильских островов. В зоне влияния тайфуна Симарон окажутся южные и восточные районы Приморья, сильные дожди и ветер до 24 метров в секунду. Но к началу недели ветер и осадки ослабеют. Днем до плюс 28 градусов.
Сильные дожди и в Хабаровском крае, но при этом тепло — днем до 27 градусов. На севере Дальнего Востоке спокойнее, но местами ночью на Чукотке уже до минус 3. Ночные заморозки возможны на Камчатке — до минус 4 градусов. Днем 10−15 градусов. В Магаданской области при северном ветре всего 6−12 тепла. Ночью заморозки до минус 3. В Якутии днем около 20, на юге — плюс 25 градусов.