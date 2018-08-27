В России начали платить за доносы

Суммы поощрений могут варьироваться от 50 тысяч до 10 миллионов рублей. При этом вознаграждение до 500 тысяч рублей будет устанавливаться по решению руководителя территориального органа МВД или его заместителя, до 3 миллионов — по решению замглавы МВД, свыше 3 миллионов — по решению министра.