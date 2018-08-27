Медики определили оптимальное время сна
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Специалисты из Европейского общества кардиологии определили оптимальное для здоровья время сна, соответствующий
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Специалисты из Европейского общества кардиологии определили оптимальное для здоровья время сна, соответствующий
Как отметил автор исследования, доктор Эпайминондас Фонтас, на данный момент медицине мало что известно о влиянии сна на
В ходе исследования ученые изучили взаимосвязь между продолжительностью сна и развитием
Таким образом, недосыпание и пересыпание в разной степени увеличивают риск заболевания и смерти от болезней сердца и инсульта в течение среднего периода наблюдения, который составил около девяти с половиной лет, выяснили специалисты.
Фонтас отметил, что короткие промежутки сна вряд ли нанесут серьезный вред здоровью, однако по результатам проведенного эксперимента накопилось достаточно свидетельств того, что необходимо избегать пересыпания.
Правильный сон является важной частью здорового образа жизни, заключил ученый.
Ранее исследователи из Килского университета в Великобритании пришли к выводу, что сон длительностью более восьми часов может также навредить и человеческой психике.