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11:09 (мск), источник: РИА Новости

«Мне будут сниться кошмары». В Новой Зеландии нашли гигантского кальмара

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Велосипедисты, путешествующие по Новой Зеландии, обнаружили на пляже кальмара длиной более четырех метров, сообщает Daily Mail.

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Братья Дэниел, Джек и Мэтью Аплин наткнулись на гигантского мертвого моллюска рано утром 26 августа. Они измерили его рулеткой и позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований.

Специалисты забрали беспозвоночное в лабораторию. Позже они заявили, что это типичный представитель гигантских кальмаров — рода глубоководных кальмаров.

Фотографии моллюска в аккаунте OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists в Facebook собрали сотни комментариев. Часть пользователей усомнилась в том, что на фото реальный кальмар, но большинство написали, что не зря они боялись плавать у берегов Новой Зеландии.

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«Люди боятся акул. А если встретишься под водой вот с таким существом?» — написал John Taurua.

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«Вот поэтому люди и не живут в море», — отметил Sam Scott.

«Вы это видели? А ведь это всего лишь детеныш гигантского кальмара! У моего страха появилось рациональное обоснование», — добавил Luke York.

«Какое счастье, что в Веллингтоне слишком холодно, чтобы купаться», — отметила Nina Baker.

«Мне будут сниться кошмары, как эта тварь поедает меня, будто морепродукт — это я», — написал Mikequeesha Tydeman.

Часть комментаторов выразила озабоченность тем, что в последнее время на пляжах Новой Зеландии находились слишком много мертвых морских обитателей.

Другие же вспомнили, что кальмары — это не только страшно, но и вкусно.

«Вы только представьте, сколько из него получится колец», — пошутил Darren Pollard.

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