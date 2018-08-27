«Мне будут сниться кошмары». В Новой Зеландии нашли гигантского кальмара
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Велосипедисты, путешествующие по Новой Зеландии, обнаружили на пляже кальмара длиной более четырех метров, сообщает Daily Mail.
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Велосипедисты, путешествующие по Новой Зеландии, обнаружили на пляже кальмара длиной более четырех метров, сообщает Daily Mail.
Братья Дэниел, Джек и Мэтью Аплин наткнулись на гигантского мертвого моллюска рано утром 26 августа. Они измерили его рулеткой и позвонили в Национальный институт водных и атмосферных исследований.
Фотографии моллюска в аккаунте OCEAN HUNTER Spearfishing & Freediving Specialists в Facebook собрали сотни комментариев. Часть пользователей усомнилась в том, что на фото реальный кальмар, но большинство написали, что не зря они боялись плавать у берегов Новой Зеландии.
«Люди боятся акул. А если встретишься под водой вот с таким существом?» — написал John Taurua.
«Вот поэтому люди и не живут в море», — отметил Sam Scott.
«Вы это видели? А ведь это всего лишь детеныш гигантского кальмара! У моего страха появилось рациональное обоснование», — добавил Luke York.
«Какое счастье, что в Веллингтоне слишком холодно, чтобы купаться», — отметила Nina Baker.
«Мне будут сниться кошмары, как эта тварь поедает меня, будто морепродукт — это я», — написал Mikequeesha Tydeman.
Часть комментаторов выразила озабоченность тем, что в последнее время на пляжах Новой Зеландии находились слишком много мертвых морских обитателей.
«Вы только представьте, сколько из него получится колец», — пошутил Darren Pollard.