Ученые выяснили, о каких проблемах со здоровьем говорят морщины на лбу
Морщины могут быть индикатором повышенного риска смерти от
Морщины могут быть индикатором повышенного риска смерти от
Избыток морщин на лбу может свидетельствовать о повышенном риске смерти от
Нельзя увидеть или почувствовать такие факторы риска, как высокий уровень холестерина, гипертония. Мы обратили внимание на морщины в качестве маркера, потому что это просто и наглядно. Лишь взглянув на лицо человека, мы можем дать ему советы по снижению риска развития заболеваний.
Эти меры могут включать в себя простые изменения образа жизни — увеличение физической нагрузки, потребление более здоровой пищи.
«Конечно, если мы подозреваем у человека повышенный риск развития
Риск развития
По словам авторов исследования, в предыдущих работах были проанализированы различные видимые признаки старения и их связь с состоянием организма. Так, «гусиные лапки» в уголках глаз оказались не связаны с риском возникновения
Участниками исследования стали 3200 человек, возраст которых на момент начала составлял 32, 42, 52 и 62 года. Исследователи оценили их морщины на лбу от нуля до трех в зависимости от их выраженности.
Ученые наблюдали за добровольцами на протяжении 20 лет. За это время 233 из них умерли. Как оказалось, чем глубже были морщины, тем вероятнее была смерть от
Результаты сохранялись даже после поправок на возраст, пол, давление, вредные привычки и другие факторы.
«Чем больше у вас морщин на лбу, тем выше ваш риск смерти», — подводит итог Эскироль.
Почему морщины свидетельствуют о проблемах с сердцем, исследователи пока не поняли. Они связывают это с атеросклерозом — образованием на внутренних стенках артерий холестериновых бляшек. Именно атеросклероз — основная причина сердечных приступов и многих других проблем с
Вероятно, окислительный стресс (повреждения клеток в результате окисления) и изменения коллагена, связанные с атеросклерозом, имеют отношение и к формированию морщин, предполагают исследователи. Кровеносные сосуды на лбу настолько малы, что могут быть более чувствительны к образованию бляшек — таким образом, морщины могут быть ранним признаком старения сосудов.
«Морщины на лбу могут быть маркером атеросклероза, — говорит Эскироль. — Это первый раз, когда установлена связь между
Считается, что людям с повышенным риском инфаркта или инсульта необходимо принимать аспирин, однако доклад еще одной группы ученых на конференции ставит эту рекомендацию под сомнение. Проанализировав данные более 12 тыс. пациентов из семи стран, получавших как аспирин, так и плацебо, они пришли к выводу — аспирин значительно снижает риск развития инфаркта, но на инсульт заметного воздействия не оказывает. Исследователи рекомендуют принимать аспирин только после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов и консультации с врачом.