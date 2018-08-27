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11:36 (мск), источник: Газета.Ру

Ученые выяснили, о каких проблемах со здоровьем говорят морщины на лбу

Морщины могут быть индикатором повышенного риска смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, установили французские специалисты. Их появление, по всей видимости, связано с атеросклерозом и может служить признаком, который позволит врачам вовремя заметить болезнь и назначить обследование.

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Источник: Reuters

Избыток морщин на лбу может свидетельствовать о повышенном риске смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, предупреждают французские исследователи из Тулузского университета. Об этом они рассказали на Ежегодной конференции Европейского общества кардиологов в Мюнхене.

Нельзя увидеть или почувствовать такие факторы риска, как высокий уровень холестерина, гипертония. Мы обратили внимание на морщины в качестве маркера, потому что это просто и наглядно. Лишь взглянув на лицо человека, мы можем дать ему советы по снижению риска развития заболеваний.
Йоланди Эскироль
Ведущий автор исследования

Эти меры могут включать в себя простые изменения образа жизни — увеличение физической нагрузки, потребление более здоровой пищи.

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«Конечно, если мы подозреваем у человека повышенный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, мы должны проверить все факторы риска — артериальное давление, уровень липидов и глюкозы в крови, но дать ему определенные рекомендации можно сразу», — отмечает Эскироль.

Риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает по мере старения человека, но изменение образа жизни и своевременная медицинская помощь могут уменьшить опасность. Задача врачей — выявлять возможные проблемы достаточно рано.

По словам авторов исследования, в предыдущих работах были проанализированы различные видимые признаки старения и их связь с состоянием организма. Так, «гусиные лапки» в уголках глаз оказались не связаны с риском возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Но эти морщины — следствие не только старения, но и активной мимики. Была выявлена связь облысения у мужчин, ксантелазмы (образования плоских желтоватых бляшек вследствие нарушения липидного обмена) и других внешних признаков с риском развития болезней сердца, но пока что не было найдено ничего, указывающего на повышенный риск смерти.

Исследователи сосредоточились на горизонтальных морщинах лба.

Участниками исследования стали 3200 человек, возраст которых на момент начала составлял 32, 42, 52 и 62 года. Исследователи оценили их морщины на лбу от нуля до трех в зависимости от их выраженности.

Ученые наблюдали за добровольцами на протяжении 20 лет. За это время 233 из них умерли. Как оказалось, чем глубже были морщины, тем вероятнее была смерть от сердечно-сосудистых заболеваний.

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У тех, чьи морщины были оценены в 2−3 балла, риск смерти от болезней сердца был в 10 раз выше, чем у тех, кто получил ноль баллов.

Результаты сохранялись даже после поправок на возраст, пол, давление, вредные привычки и другие факторы.

«Чем больше у вас морщин на лбу, тем выше ваш риск смерти», — подводит итог Эскироль.

Конечно, морщины — далеко не самый лучший способ оценки проблем со здоровьем, но они могут привлечь внимание врача и сподвигнуть его на более тщательное обследование.

Почему морщины свидетельствуют о проблемах с сердцем, исследователи пока не поняли. Они связывают это с атеросклерозом — образованием на внутренних стенках артерий холестериновых бляшек. Именно атеросклероз — основная причина сердечных приступов и многих других проблем с сердечно-сосудистой системы.

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Вероятно, окислительный стресс (повреждения клеток в результате окисления) и изменения коллагена, связанные с атеросклерозом, имеют отношение и к формированию морщин, предполагают исследователи. Кровеносные сосуды на лбу настолько малы, что могут быть более чувствительны к образованию бляшек — таким образом, морщины могут быть ранним признаком старения сосудов.

«Морщины на лбу могут быть маркером атеросклероза, — говорит Эскироль. — Это первый раз, когда установлена связь между сердечно-сосудистыми заболеваниями и морщинами на лбу, поэтому результаты необходимо проверить в дальнейших исследованиях. Однако врачи могут использовать эти данные уже сейчас — это бесплатно и не несет риска.

Считается, что людям с повышенным риском инфаркта или инсульта необходимо принимать аспирин, однако доклад еще одной группы ученых на конференции ставит эту рекомендацию под сомнение. Проанализировав данные более 12 тыс. пациентов из семи стран, получавших как аспирин, так и плацебо, они пришли к выводу — аспирин значительно снижает риск развития инфаркта, но на инсульт заметного воздействия не оказывает. Исследователи рекомендуют принимать аспирин только после тщательного взвешивания всех плюсов и минусов и консультации с врачом.

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