Почему россияне не считают, сколько денег тратят и зарабатывают

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В исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ) «Правила игры. Что мы знаем о финансовой грамотности россиян» рассматриваются следующие вопросы:

Умеют ли люди обращаться с деньгами?

Планируют ли бюджет или не замечают, сколько и куда тратят?

Знают ли, где государство дает гарантии, а где — нет?

Автор исследования, профессор ВШЭ Ольга Кузина, выделяет пять наших вредных и полезных финансовых привычек, объясняет, почему это так. И рассказывает, как некоторые из устойчивых привычек менялись за последние десять лет.

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Факт первый. Россияне считают себя финансово неграмотными

Почти каждый второй россиянин считает свой уровень финансовой грамотности — неудовлетворительным.

Респонденты отвечали на вопрос «Считаете ли вы себя финансово грамотным человеком?», выставляя себе баллы от 1 до 5, как в школе, где 1 — это полное отсутствие знаний, а пять — отличное понимание предмета.

19% опрошенных ответили оценили свои знания на единицу, а 27% — на двойку. Большая часть — 41% респондентов — считает, что разбирается в личных финансах на тройку. «Хорошистами» считают себя 12%. И только 1% опрошенных сказали, что отлично понимают, как обращаться с деньгами.

За последние десять лет «троечников» стало заметно больше. Десять лет назад на 7% меньше россиян назвали свои знания «удовлетворительными». И у «единичек» и «пятерок» выбыло по 1%. «Двоечников» было на 3% больше. «Хорошистов» — на 2% меньше. Из этого следует, что финансовая грамотность россиян немного подросла.

Факт второй. Не все знают, какие вклады защищает государство

«В России работает государственная система страхования накоплений. Людям возмещают их потери в некоторых случаях. На что именно распространяются эти гарантии?» — такой вопрос исследователи задавали респондентам.

Почти треть россиян (32%) знает, что государство защищает банковские вклады. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует возврат вкладов до 1,4 млн рублей в случае, если у банка отзывают лицензию.

Большинство — 49% — сказали, что не знают даже приблизительно, какие гарантии им дают.

А 12% опрошенных уверены, что государство поможет вернуть деньги из любой организации, которая принимает вклады.

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Факт третий. Только 12% населения записывает свои траты

12% россиян сказали, что у них дома ведется письменный учет всех доходов и расходов.

11% сказали, что учет не ведется и неизвестно сколько денег поступило, а сколько было потрачено. Большинство (56%) ответили, что не записывают, но знают, сколько денег поступило, а сколько было потрачено. 17% сообщили, что записывают, но не все доходы и расходы.

Интересно, что десять лет назад самых дисциплинированных «бюджетников» — записывающих все траты и доходы — было вдвое больше (24%). Больше половины из них перестали так вести бюджет в послекризисном 2009 году (11%). И в этой группе не вернулись к полезной привычке даже в 2012 году, когда предприниматели радовались потребительскому буму: тогда записывали траты те же 11%.

Исследователи предполагали, что люди не записывают сколько получают и тратят, потому что их доходы не так велики, они вполне способны делать это в уме. Но гипотеза не подтвердилась.

Если бы это объяснение было верным, объясняет автор, семьи с высокими доходами чаще бы вели бюджет, чем семьи с низкими доходами. А такой зависимости нет: во всех группах доля тех, кто ведет письменный учет, — одинакова.

Почему же так происходит? Исследователи выяснили, что люди просто не видят смысла в ведении бюджета. У них нет долгосрочных финансовых стратегий — они не рассчитывают, что нужно накопить на покупку дачи, а для этого надо пять лет откладывать такую-то сумму в месяц.

И обнаружилась следующая зависимость: семьи, которые рассчитывают деньги на долгий срок, чаще ведут письменный учет.

«У домохозяйств, которые планируют на 6−12 месяцев, вероятность ведения бюджета почти в два раза выше, чем у тех, кто планирует на месяц. У тех, кто рассчитывает бюджет от года до трех лет, — в 2,2 раза. А если горизонт планирования больше трех лет — в 3,6 раза», — говорится в исследовании.

Факт четвертый. Люди планируют до следующей зарплаты

«Как далеко вы смотрите при принятии решений о том, сколько денег потратить, а сколько отложить?» — спрашивали у респондентов.

Оказалось, что только 14−16% россиян планируют свои финансы более чем на год. Самая большая группа — 27% россиян — ответила, что рассчитывает на месяц и меньше. 21% опрошенных сказали, что их временной горизонт — один-три месяца. 12% думают о деньгах на полгода вперед. 1% на срок более десяти лет. 13% — затруднились ответить.

Факт пятый. Но умеют жить по средствам

Это парадокс, подчеркивает автор исследования, но в компетенции «жить по средствам», где россиян сравнивали с жителями других стран, оказалось, что у нас один из самых высоких баллов.

Максимальное значение по этому параметру означает, что после всех трат у респондентов остаются деньги, они не одалживают, чтобы купить еду или отдать ранее сделанные долги. При этом у них или нет долгов, или долги не обременительны для бюджета домохозяйства.

Россияне, согласно выводам исследования, умеют рассчитывать лучше, чем жители стран СНГ, например, Таджикистана и Армении, или стран Латинской Америки.