Почему россияне не считают, сколько денег тратят и зарабатывают
Большинство жителей страны считает себя финансово неграмотными. Люди не учитывают и даже не замечают, сколько они тратят. Но при этом умеют жить по средствам.
Большинство жителей страны считает себя финансово неграмотными. Люди не учитывают и даже не замечают, сколько они тратят. Но при этом умеют жить по средствам.
В исследовании Высшей школы экономики (ВШЭ) «Правила игры. Что мы знаем о финансовой грамотности россиян» рассматриваются следующие вопросы:
Автор исследования, профессор ВШЭ Ольга Кузина, выделяет пять наших вредных и полезных финансовых привычек, объясняет, почему это так. И рассказывает, как некоторые из устойчивых привычек менялись за последние десять лет.
Почти каждый второй россиянин считает свой уровень финансовой грамотности — неудовлетворительным.
Респонденты отвечали на вопрос «Считаете ли вы себя финансово грамотным человеком?», выставляя себе баллы от 1 до 5, как в школе, где 1 — это полное отсутствие знаний, а пять — отличное понимание предмета.
19% опрошенных ответили оценили свои знания на единицу, а 27% — на двойку. Большая часть — 41% респондентов — считает, что разбирается в личных финансах на тройку. «Хорошистами» считают себя 12%. И только 1% опрошенных сказали, что отлично понимают, как обращаться с деньгами.
«В России работает государственная система страхования накоплений. Людям возмещают их потери в некоторых случаях. На что именно распространяются эти гарантии?» — такой вопрос исследователи задавали респондентам.
Почти треть россиян (32%) знает, что государство защищает банковские вклады. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) гарантирует возврат вкладов до 1,4 млн рублей в случае, если у банка отзывают лицензию.
Большинство — 49% — сказали, что не знают даже приблизительно, какие гарантии им дают.
А 12% опрошенных уверены, что государство поможет вернуть деньги из любой организации, которая принимает вклады.
12% россиян сказали, что у них дома ведется письменный учет всех доходов и расходов.
11% сказали, что учет не ведется и неизвестно сколько денег поступило, а сколько было потрачено. Большинство (56%) ответили, что не записывают, но знают, сколько денег поступило, а сколько было потрачено. 17% сообщили, что записывают, но не все доходы и расходы.
Интересно, что десять лет назад самых дисциплинированных «бюджетников» — записывающих все траты и доходы — было вдвое больше (24%). Больше половины из них перестали так вести бюджет в послекризисном 2009 году (11%). И в этой группе не вернулись к полезной привычке даже в 2012 году, когда предприниматели радовались потребительскому буму: тогда записывали траты те же 11%.
Если бы это объяснение было верным, объясняет автор, семьи с высокими доходами чаще бы вели бюджет, чем семьи с низкими доходами. А такой зависимости нет: во всех группах доля тех, кто ведет письменный учет, — одинакова.
Почему же так происходит? Исследователи выяснили, что люди просто не видят смысла в ведении бюджета. У них нет долгосрочных финансовых стратегий — они не рассчитывают, что нужно накопить на покупку дачи, а для этого надо пять лет откладывать
И обнаружилась следующая зависимость: семьи, которые рассчитывают деньги на долгий срок, чаще ведут письменный учет.
«Как далеко вы смотрите при принятии решений о том, сколько денег потратить, а сколько отложить?» — спрашивали у респондентов.
Оказалось, что только 14−16% россиян планируют свои финансы более чем на год. Самая большая группа — 27% россиян — ответила, что рассчитывает на месяц и меньше. 21% опрошенных сказали, что их временной горизонт —
Максимальное значение по этому параметру означает, что после всех трат у респондентов остаются деньги, они не одалживают, чтобы купить еду или отдать ранее сделанные долги. При этом у них или нет долгов, или долги не обременительны для бюджета домохозяйства.
Россияне, согласно выводам исследования, умеют рассчитывать лучше, чем жители стран СНГ, например, Таджикистана и Армении, или стран Латинской Америки.
Анастасия Степанова