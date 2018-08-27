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12:53 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Девушка «отблагодарила» бездомного, купив себе авто

Мужчине собрали деньги на дом, но он их так и не получил.

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Пара американцев собрала 400 тысяч долларов пожертвований, чтобы помочь бездомному, но затем передумала и потратила большинство денег на себя.

Скандальная история, привлекшая внимание западных СМИ, началась осенью 2017 года. Кейт МакКлюр застряла на трассе между Нью-Джерси и Филадельфией — у девушки закончился бензин. Бездомный Джонни Боббитт вызвался помочь — он сходил на ближайшую заправку и потратил последние 20 долларов, чтобы добыть топливо для незнакомки.

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Кейт пообещала отблагодарить «бедного самаритянина» и вместе со своим парнем Марком Д’Амико организовала сбор средств для Джонни в соцсетях. В итоге им удалось собрать 400 тысяч долларов (больше 26 млн рублей).

Некоторое время спустя американским журналистам удалось установить, что пара большую часть денег потратила на себя — они приобрели BMW, провели отпуск в Лас-Вегасе и посетили элитную вечеринку, вход на которую составлял 2400 долларов. Снимками внезапного богатства они легкомысленно делились в соцсетях.

35-летний Джонни Боббитт — бывший военный. За собранные деньги он мог бы стать хозяином собственного дома. Девушка и ее парень заявили, что бездомный «все равно не смог бы правильно распорядиться средствами».

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