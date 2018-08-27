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13:58 (мск), источник: Известия

Tele2 отменил внутрисетевой роуминг в России

Сотовый оператор Tele2 27 августа отменил внутрисетевой роуминг в России, сообщает «РИА Новости». Таким образом, оператор уложился в установленный ФАС срок 31 августа.

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«Tele2 реализовала изменения тарификации на оставшихся 4% тарифных планов и тем самым завершила операции по отмене внутрисетевого роуминга. Теперь на всех тарифных планах оператора входящие вызовы в поездках по России бесплатны, а в регионе пребывания применяются условия домашнего региона», — говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что на большинстве тарифных планов Tele2 внутрисетевой роуминг уже был отменен. В компании напомнили, что интернет в поездках по России всегда предоставлялся на условиях домашнего региона на всех тарифах, и абоненты многих архивных тарифных планов уже пользовались безроуминговыми условиями.

8 августа стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) намерена в сентябре 2018 года оштрафовать мобильные операторы в связи с нарушениями предписаний по внутрисетевому роумингу, пишет «Газета.ру».

10 июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о ликвидации национального и внутрисетевого роуминга в России.

По мнению парламентариев, отмена данных видов роуминга приведет к развитию рынка связи, повысит уровень прозрачности в этой сфере и сделает тарифы понятными для абонентов.

В России действует несколько видов роуминга: внутрисетевой и национальный. Отдельный роуминг работает в Крыму. Внутрисетевой роуминг позволяет за отдельную плату общаться за пределами домашнего региона. Национальный роуминг необходим при отсутствии сети определенного оператора в каком-либо регионе.

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