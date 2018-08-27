Школы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взятку

В школы Оренбурга закупили 10 тысяч дневников с напутствием мэра города Евгения Арапова, арестованного в середине августа по обвинению в получении взятки.

В своем обращении Арапов советует школьникам не лениться, учиться ставить цели перед собой и достигать их.

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Начальник управления по информационной политике администрации Оренбурга Ольга Лопатинская рассказала агентству «Интерфакс», что несколько месяцев назад в мэрию обратился частный предприниматель с предложением предоставить информацию об истории Оренбурга и согласовать текст напутственного слова главы города школьникам, чтобы разместить в дневниках.

«Это частная инициатива предпринимателя. Он направил информационное письмо в мэрию, где рассказал о своем намерении выпустить дневники. Попросил предоставить текст об истории Оренбурга и фото главы города, а также согласовать текст его приветствия к детям. После чего он, вероятно, провел встречи с родительскими объединениями и выпустил дневники», — сказала собеседница агентства.

В дневнике, помимо приветствия Арапова и исторической справки, также была памятка для детей с телефонами экстренных служб.

Лопатинская отметила, что данными о тираже администрация не располагает. «В большинстве школ города сейчас используются не бумажные, а электронные дневники», — рассказала она.

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В свою очередь представитель издательской фирмы Владимир Ухов уточнил агентству, что тираж дневников составил 10 200 штук.

«В начале года я договорился с директорами и родителями учащихся 90 школ Оренбурга на приобретение таких дневников. В конце апреля составил обращение в мэрию города, они одобрили (текст приветствия Арапова — ИФ). Тираж был реализован еще в мае, цена за один дневник составила 70 рублей», — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что издательская фирма, чья интересы он представляет, работает в Ульяновской области.

Арапов был задержан 14 августа сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в коррупции, 16 августа его арестовали на два месяца.

По данным СКР, глава Оренбурга совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.