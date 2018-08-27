Школы Оренбурга закупили дневники с напутствием мэра, арестованного на днях за взятку
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — В администрации города издание дневников назвали частной инициативой.
Москва. 27 августа. INTERFAX.RU — В администрации города издание дневников назвали частной инициативой.
В школы Оренбурга закупили 10 тысяч дневников с напутствием мэра города Евгения Арапова, арестованного в середине августа по обвинению в получении взятки.
Начальник управления по информационной политике администрации Оренбурга Ольга Лопатинская рассказала агентству «Интерфакс», что несколько месяцев назад в мэрию обратился частный предприниматель с предложением предоставить информацию об истории Оренбурга и согласовать текст напутственного слова главы города школьникам, чтобы разместить в дневниках.
«Это частная инициатива предпринимателя. Он направил информационное письмо в мэрию, где рассказал о своем намерении выпустить дневники. Попросил предоставить текст об истории Оренбурга и фото главы города, а также согласовать текст его приветствия к детям. После чего он, вероятно, провел встречи с родительскими объединениями и выпустил дневники», — сказала собеседница агентства.
Лопатинская отметила, что данными о тираже администрация не располагает. «В большинстве школ города сейчас используются не бумажные, а электронные дневники», — рассказала она.
В свою очередь представитель издательской фирмы Владимир Ухов уточнил агентству, что тираж дневников составил 10 200 штук.
«В начале года я договорился с директорами и родителями учащихся 90 школ Оренбурга на приобретение таких дневников. В конце апреля составил обращение в мэрию города, они одобрили (текст приветствия Арапова — ИФ). Тираж был реализован еще в мае, цена за один дневник составила 70 рублей», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что издательская фирма, чья интересы он представляет, работает в Ульяновской области.
По данным СКР, глава Оренбурга совместно со своим заместителем Геннадием Борисовым, на днях арестованным за взятки, получил от гендиректора коммерческой организации 600 тыс. рублей за покровительство в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории Оренбурга.
Из полученной взятки 400 тыс. рублей причиталось Арапову, а 200 тыс. рублей — Борисову. Также устанавливается происхождение 4,2 млн рублей, изъятых из служебного кабинета Арапова.