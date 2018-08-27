Блогер решил попробовать блюда из всех стран мира, не уезжая из Нью-Йорка
Он уже оценил еду из 114 стран.
Он уже оценил еду из 114 стран.
Журналист Майк Джордж из
Идея необычного блога появилась после того, как он случайно забрел в ресторан узбекской кухни и ему там очень понравилась еда.
Майк добавляет, что обычно люди довольствуются привычными известными блюдами, но в мире есть огромное количество
Все блюда блогер обязательно фотографирует, пишет их названия и вкратце объясняет, из чего они готовятся. Пока больше всего его впечатлили кухни Бутана, Бельгии и Филиппин.
По признанию Майка, за те два года, что он ведет свой блог, он успел поправиться на семь кг, но проблем с желудком у него ни разу не возникало.