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14:54 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Блогер решил попробовать блюда из всех стран мира, не уезжая из Нью-Йорка

Он уже оценил еду из 114 стран.

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Создана интерактивная карта традиционных европейских блюд (фото)

Журналист Майк Джордж из Нью-Йорка обзавелся отличным хобби. В свободное от работы время он находит в родном городе ресторанчики и забегаловки с кухней разных стран и пробует там традиционные блюда. Своим опытом и впечатлениями Майк делится в своем Instagram-блоге.

Молодой человек отмечает, что Нью-Йорк — это город иммигрантов, и там можно найти практически все.

Идея необычного блога появилась после того, как он случайно забрел в ресторан узбекской кухни и ему там очень понравилась еда.

Во время загрузки произошла ошибка.Узбекистан. Плов (тушеный рис с бараниной и морковью).

Майк добавляет, что обычно люди довольствуются привычными известными блюдами, но в мире есть огромное количество по-настоящему вкусной еды, которую все могут и должны попробовать. И своим блогом он хочет помочь людям познать другие страны через их традиционные кухни.

Все блюда блогер обязательно фотографирует, пишет их названия и вкратце объясняет, из чего они готовятся. Пока больше всего его впечатлили кухни Бутана, Бельгии и Филиппин.

Во время загрузки произошла ошибка.Бутан. Эма датси (перец чили с сыром на молоке яка), гйума (кровяная колбаса с жареной мукой).
Во время загрузки произошла ошибка.Филиппины. Лечон (жареное сало), лумпианг (спринг-роллы), адобо (маринованная свинина).

По признанию Майка, за те два года, что он ведет свой блог, он успел поправиться на семь кг, но проблем с желудком у него ни разу не возникало.

Во время загрузки произошла ошибка.Россия. Борщ (свекольный суп с говядиной), пельмени (говяжьи и свиные дамплинги) и водка.
Во время загрузки произошла ошибка.Кипр. Фасолада (овощной суп с фасолью), халлуми (жареная баранина и сыр козьего молока), луканико (свиные колбаски, маринованные в красном вине).
Во время загрузки произошла ошибка.Греция. Мусака (баклажаны и запеканка из говядины), сувлаки (жареная свинина, маринованная в лимонном соке или оливковом масле)
Во время загрузки произошла ошибка.Индия. Различные карри (тушенные овощи, мясо и бобы) и лепешка.
Во время загрузки произошла ошибка.Швеция. Köttbullar (фрикадельки из говядины), surströmming (ферментированная балтийская сельдь), smörgasbord (шведский стол с различными закусками)
Во время загрузки произошла ошибка.Испания. Паэлья с морепродуктами и тортилья (омлет с картошкой)
Во время загрузки произошла ошибка.Белоруссия. Мачанка (свинина под сметанным соусом), драники (жареные картофельные блины)
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