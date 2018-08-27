Галерея Уффици создала виртуальные копии экспонатов

Теперь сотни уникальных экспонатов можно рассмотреть в мельчайших подробностях в 3D, не выходя из дома. Онлайн-сервис не только демонстрирует объемные скульптуры, но и позволяет преобразить их. Например, можно посмотреть, что выйдет, если скульптура из мрамора вдруг станет металлической.