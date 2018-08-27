Галерея Уффици создала виртуальные копии экспонатов
Теперь их можно рассмотреть в мельчайших подробностях, не выходя из дома.
Теперь их можно рассмотреть в мельчайших подробностях, не выходя из дома.
Самый посещаемый музей Италии, галерея Уффици выложила в открытый доступ коллекцию античной скульптуры.
Теперь сотни уникальных экспонатов можно рассмотреть в мельчайших подробностях в 3D, не выходя из дома.
Галерея Уффици во Флоренции — один из наиболее старых музеев в Европе и самый посещаемый художественный музей в Италии. Туристам попасть в Уффици непросто
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