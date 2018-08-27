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15:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Галерея Уффици создала виртуальные копии экспонатов

Теперь их можно рассмотреть в мельчайших подробностях, не выходя из дома.

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Самый посещаемый музей Италии, галерея Уффици выложила в открытый доступ коллекцию античной скульптуры.

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Теперь сотни уникальных экспонатов можно рассмотреть в мельчайших подробностях в 3D, не выходя из дома. Онлайн-сервис не только демонстрирует объемные скульптуры, но и позволяет преобразить их. Например, можно посмотреть, что выйдет, если скульптура из мрамора вдруг станет металлической.

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Галерея Уффици во Флоренции — один из наиболее старых музеев в Европе и самый посещаемый художественный музей в Италии. Туристам попасть в Уффици непросто из-за огромных очередей. Билеты нужно бронировать за несколько недель или даже месяцев.

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