Невеста отменила свадьбу из-за гостей, отказавшихся платить 1500 долларов за «билет»

Организация свадьбы — процесс серьезный и зачастую довольно нервный, и справиться с возникающими проблемами может далеко не каждый.
Невеста из Канады по имени Сьюзан хотела устроить роскошную свадьбу, но суровая реальность заставила ее распрощаться не только с мечтами, но и с женихом, семьей и друзьями.
Необычной историей поделился в Twitter пользователь под ником Last of a dying brand. Позже история перекочевала в другие соцсети и на страницы иностранных СМИ. На опубликованных снимках оказался пост из Facebook (который вскоре после публикации был удален), а в нем — исповедь
В своем послании Сьюзан объясняет, что отменила долгожданную свадьбу за четыре дня до церемонии, а все потому, что не смогла оплатить ее. По ее словам, она всю жизнь мечтала о роскошной свадьбе, достойной суперзвезд. Но чтобы покрыть расходы, ей понадобилась помощь друзей и близких.
На это приглашение откликнулись всего восемь человек, подружка невесты предложила сумму в пять тысяч долларов, а родственники жениха согласились заплатить 3 тысячи. Но потом
По словам несостоявшейся невесты, ее жених постоянно с ней ругался
В посте на Facebook женщина обвинила