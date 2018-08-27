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15:29 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Невеста отменила свадьбу из-за гостей, отказавшихся платить 1500 долларов за «билет»

Из-за расстройства женщина даже порвала отношения с возлюбленным.

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Источник: CC0/StockSnap

Организация свадьбы — процесс серьезный и зачастую довольно нервный, и справиться с возникающими проблемами может далеко не каждый.

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Невеста из Канады по имени Сьюзан хотела устроить роскошную свадьбу, но суровая реальность заставила ее распрощаться не только с мечтами, но и с женихом, семьей и друзьями.

Необычной историей поделился в Twitter пользователь под ником Last of a dying brand. Позже история перекочевала в другие соцсети и на страницы иностранных СМИ. На опубликованных снимках оказался пост из Facebook (который вскоре после публикации был удален), а в нем — исповедь матери-одиночки, которая планировала свадьбу за 60 тысяч долларов, но хотела, чтобы ее частично оплатили гости.

В своем послании Сьюзан объясняет, что отменила долгожданную свадьбу за четыре дня до церемонии, а все потому, что не смогла оплатить ее. По ее словам, она всю жизнь мечтала о роскошной свадьбе, достойной суперзвезд. Но чтобы покрыть расходы, ей понадобилась помощь друзей и близких.

В пригласительных она указала, что подарки принимает только деньгами, причем сумма не может быть меньше полторы тысячи долларов (Сьюзан в грубой форме отмечает, что это не такая уж и большая цифра, и практически каждый может ее себе позволить).
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На это приглашение откликнулись всего восемь человек, подружка невесты предложила сумму в пять тысяч долларов, а родственники жениха согласились заплатить 3 тысячи. Но потом что-то пошло не так. Гости начали упрекать ее в меркантильности, а те, кто раньше предлагал денежную помощь, отказались от своих слов. Тогда отчаявшаяся Сьюзан предложила скинуться кто сколько может, но тут уже гости пошли на принцип и стали отказываться прийти на свадьбу.

По словам несостоявшейся невесты, ее жених постоянно с ней ругался из-за финансов, а потом и вовсе предложил сократить бюджет до минимума и пожениться в Лас-Вегасе. Вот этого канадка простить ему не смогла и разорвала помолвку.

В посте на Facebook женщина обвинила экс-возлюбленного, родственников и друзей в жадности и сообщила, что вычеркивает их из своей жизни. Душещипательное послание было доступно всего 15 минут, но успело собрать немало негативных комментариев. Чуть позже девушка удалила его, а затем и всю страницу в соцсети.

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