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15:57 (мск), источник: BBC News Русская служба

ФАС России сочла маленькую женскую грудь физическим недостатком

Федеральная антимонопольная служба России нередко штрафует компании за сексистскую и оскорбляющую женщин рекламу. Критерии оскорбления определяет специальный экспертный совет — но, как выяснилось, он и сам может случайно сказать что-то неуместное о предмете обсуждения.

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Иногда ФАС соглашается с заявителями и требует убрать сексистскую рекламу | Источник: Pablo Heimplatz / СС0

На днях управление ФАС России по Архангельской области посчитало оскорбительной для женщин рекламу жилых комплексов компании «Аквилон Инвест». В решении эксперты назвали маленькую женскую грудь физическим недостатком.

В ведомство поступила жалоба на рекламный щит с изображением женщины, измеряющей себе сантиметровой лентой грудь, и подписью «У нас маленькие цены и много комплексов».

На другой рекламной фотографии этой компании женщина стояла спиной, сняв рубашку. Подпись к фото гласила: «Дешевле, чем снять!».

Жалобщики посчитали рекламу сексистской, заявив, что она оскорбляет и унижает женщин, и основана на эксплуатации сексуальности женского тела.

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Экспертный совет ведомства согласился с заявителем. Он указал, что такая реклама содержит «оскорбительный образ в отношении женского пола». Такой вывод они сделали, отметив, что реклама указывает на «физические недостатки у женщин (маленькая грудь)». На просьбу Русской службы Би-би-си пояснить критерии такого заключения архангельское УФАС пока не ответило.

В УФАС замечают, что решения носят рекомендательный характер и они субъективны. Для принятия решения ведомству достаточно опроса на сайте, где «значимое» количество людей посчитают рекламу неэтичной, а также мнения экспертного совета.

За наличие в первой картинке непристойного и оскорбительного проголосовали 23 человека из 32 опрошенных, во второй — 12 из 13.

Материалы по поводу первого плаката передадут для возбуждения дела об административном правонарушении, юрлицу грозит до полумиллиона рублей штрафа.

Второй плакат был размещен более года назад — 13 июля 2017 года. Для наказания по этому делу уже истек срок давности.

К моменту рассмотрения дела оба рекламных плаката были уже сняты.

Потребительское отношение к женщине

В ФАС регулярно проверяют жалобы на сексистскую рекламу с полуобнаженными женщинами и мужчинами и нередко выносят решения о ее недопустимости. Мотивировки могут быть самые разные: от оскорбления женщин и женского тела до нарушения моральных устоев общества.

Так, в 2015 году Свердловское УФАС сочло недопустимой рекламу смартфонов в листовке. На фотографии была изображена крупным планом женская грудь в глубоком декольте с подписью «4999 руб».

Эксперты УФАС тогда решили, что реклама «формирует потребительское отношение к женщине и женскому телу».
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«Цена смартфона нанесена непосредственно на футболку, тем самым еще больше акцентируя внимание на области глубокого декольте, оголяющего часть пышной груди девушки-модели», — пояснили тогда в ведомстве. Компанию тогда оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Иногда эксперты прибегают к помощи других нравственных ориентиров. Например, УФАС по республике Татарстан при оценке рекламы массажного салона в одном из журналов, где были «фотографии женщины в откровенном образе», направило запрос главе епархии — архиепископу Казанскому и Татарстанскому Анастасию. От него пришел ответ, что в рекламе действительно есть непристойные фото. Салон был оштрафован на 300 тысяч рублей.

В некоторых подобных случаях ФАС не усматривает сексизма — так было, например, с кампанией «Застрахуй ее!» «Альфастрахования» в 2013 году. Ее слоганы гласили: «Купил “немку”? Застрахуй ее быстро и без прелюдий!» или «Холодных “шведок” заводит горячая цена». На рекламных картинках были изображены девушки в национальных одеждах — но их образ нельзя было назвать откровенно сексуальным. В итоге эксперты решили, что если название национальности в рекламе приведено в кавычках, оно не может быть воспринято как относящееся к человеку.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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