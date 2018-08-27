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16:40 (мск), источник: РИА Новости

Археологи нашли в Египте гробницы бедняков времен Клеопатры

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Египетские ученые раскопали в западной части античной Александрии несколько ранее неизвестных каменных гробниц времен поздних Птолемеев, выточенные в толще скал. Их первые фотографии были представлены на сайте журнала Luxor Times.

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7
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«Эти гробницы использовались очень долгое время древними египтянами, большая часть которых была, по всей видимости, бедняками. Их стены покрыты известковым раствором и частично расписаны, причем часть гробниц перестраивалась, вскрывалась и расширялась. Это говорит о том, что ими пользовались несколько поколений жителей Александрии», — рассказывает Айман Ашмави (Aiman Ashmawi), один из участников раскопок.

Его команда, как отмечает археолог, открыла огромный сегмент античного кладбища во время раскопок, которые египетские ученые вели на месте постройки новой железной дороги к западу от города, чья предшественница была частично разрушена в 1930 годы во время Второй мировой войны.

Гробница времен поздних Птолемеев, найденная неподалеку от Александрии | Источник: Ministry of Antiquities of Egypt
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В этой точке им удалось найти сразу несколько архитектурных комплексов, построенных во времена Клеопатры и других поздних Птолемеев. Каждый из них представлял собой набор из нескольких небольших гробниц, выточенных в толще скал, и более просторного общего зала, где находились входы в эти усыпальницы.

Внутри этих помещений археологи нашли несколько сотен артефактов, в том числе большое количество глиняных сосудов, украшенных различными узорами, а также лампады, стеклянную утварь и множество других следов цивилизации. Останки жителей античной Александрии тоже сохранились, но многие из них сейчас находятся в критическом состоянии из-за бомбардировок и постройки железной дороги в первой трети 20 века.

В ближайшее время археологи вывезут большую часть артефактов и останков и попытаются защитить их от дальнейшего разрушения.

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