Для чего светятся жуки-светляки?
В новом исследовании ученые показали, что специальные органы свечения необходимы светлякам не только для привлечения партнеров.
В новом исследовании ученые показали, что специальные органы свечения необходимы светлякам не только для привлечения партнеров.
Жуки семейства светляков (Lampyridae) обладают специальными органами свечения — лантернами. Для чего они необходимы? Считается, что с их помощью данные насекомые привлекают партнеров, однако как подтвердило новое исследование, у лантернов есть и другая функция.
Многие виды светляков «химически защищены» — отвратительны на вкус для хищников, отмечает Джесси Барбер (Jesse Barber), биолог из Государственного университета Бойсе (Boise State University), штат Айдахо, США. Если же, однако, насекомое не предупредит об этом, его съедят все равно: Барбер заинтересовался, могут ли светляки предупреждать хищников о своей токсичности при помощи огней.
Барбер совместно с коллегами решил посмотреть, насколько быстро летучие мыши научатся избегать
Затем же исследователи «скрыли» огни нескольких десятков светляков и поместили насекомых к новым летучим мышам.
Как предполагают исследователи, те летучие мыши, что научились избегать светляков со «скрытыми» огнями, начали распознавать особую траекторию полета данных насекомых посредством эхолокации.
Исследование было опубликовано в журнале Science Advances, кратко о результатах работы сообщает портал ScienceNews.