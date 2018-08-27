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19:01 (мск), источник: Популярная механика

Для чего светятся жуки-светляки?

В новом исследовании ученые показали, что специальные органы свечения необходимы светлякам не только для привлечения партнеров.

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Источник: AP 2018

Жуки семейства светляков (Lampyridae) обладают специальными органами свечения — лантернами. Для чего они необходимы? Считается, что с их помощью данные насекомые привлекают партнеров, однако как подтвердило новое исследование, у лантернов есть и другая функция.

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Многие виды светляков «химически защищены» — отвратительны на вкус для хищников, отмечает Джесси Барбер (Jesse Barber), биолог из Государственного университета Бойсе (Boise State University), штат Айдахо, США. Если же, однако, насекомое не предупредит об этом, его съедят все равно: Барбер заинтересовался, могут ли светляки предупреждать хищников о своей токсичности при помощи огней.

Барбер совместно с коллегами решил посмотреть, насколько быстро летучие мыши научатся избегать жуков-светляков в случае, если огни последних будут скрыты. Сначала насекомых (это были светляки вида Photinus pyralis) с заметными лантернами поместили к трем летучим мышам: как оказалось, после всего нескольких взаимодействий последние начали избегать данных светляков (вначале они хватали насекомых, пытались съесть и бросали — вскоре же начали полностью избегать их).

Затем же исследователи «скрыли» огни нескольких десятков светляков и поместили насекомых к новым летучим мышам.

Оказалось, что последним требовалось примерно в два раза больше времени (по сравнению с первой частью эксперимента), чтобы усвоить, что светляки токсичны, и начать избегать их.

Как предполагают исследователи, те летучие мыши, что научились избегать светляков со «скрытыми» огнями, начали распознавать особую траекторию полета данных насекомых посредством эхолокации.

Исследование было опубликовано в журнале Science Advances, кратко о результатах работы сообщает портал ScienceNews.

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