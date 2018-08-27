Ученые нашли ключ к долголетию
Счастливые люди живут дольше, утверждают они.
Счастливые люди живут дольше, утверждают они.
Пожилые люди, которые чувствуют себя счастливыми, живут дольше.
Об этом говорится в результатах исследования медицинской школы
Связь между счастьем и уровнем смертности исследовали с помощью национального репрезентативного опроса. В нем приняли участие 4478 человек. Опрос длился в течение семи лет среди жителей Сингапура старше шестидесяти. Был учтен широкий спектр демографических факторов, таких как образ жизни, здоровье и социальная среда.
Как показало исследование, среди счастливых пожилых людей за время продолжительного исследования скончались 15%. Доля скончавшихся среди несчастливых была выше — 20%.
«Результаты доказывают, что даже небольшое увеличение “уровня” счастья может быть полезным для долголетия пожилых людей, — объяснил помощник профессора Рахул Малхотра, руководитель отдела исследований в
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