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19:04 (мск), источник: РИА Новости

Песков рассказал, как Путин погулял по горам на выходных

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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Что касается минувших субботы и воскресенья, президент по пути в Кемерово решил вылететь раньше и провел эту субботу и воскресенье в Тыве на Енисее, походил по горам, полюбовался красотами.
Дмитрий Песков
пресс-секретарь главы государства

Его сопровождали в течение двух дней директор Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и глава Тувы Шолбан Кара-оол. «Был также министр обороны Шойгу и директор ФСБ Бортников», — добавил он.

Песков сообщил, что в течение дня Кремль вывесит фото- и видеоматериалы из поездки Путина.

Это не первая поездка президента на отдых в Туву. В августе прошлого года он сделал двухдневную остановку в Сибири, где занимался подводной охотой и рыбалкой. Как сообщал Песков, Путин два часа «гонялся за щукой» в горном озере. Президента тогда сопровождали Шойгу, Кара-оол и глава Хакасии Виктор Зимин.

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«Владимир Путин на отдыхе занимался подводной охотой с маской и трубкой, в гидрокостюме, на маску была установлена камера GoPro. Эти кадры вместе с другими фото- и видеоматериалами, включая съемки с квадрокоптера, доступны на сайте kremlin.ru. В связи с большим интересом к пребыванию Владимира Путина в Тыве фото- и видеоматериалы публикуются в полном объеме», — сообщается на сайте Кремля.

Рекордный улов в Туве

В 2013 году на рыбалке в Туве Путину удалось поймать на блесну, которую ему дал местный егерь, 21-килограммовую щуку. Таким образом, глава государства установил свой собственный рекорд.

«Да, я знаю, что это рыбаков и любителей (рыбалки. — Прим. ред.) беспокоит. Читал это и в интернете видел. Честно говорю, при мне измеряли: было 20 килограммов. Хотя многие считают, что она маловата была, на 20 килограммов не тянет, но тем не менее — то, что я видел», — рассказал Путин, отвечая на вопрос о своем самом большом улове в ходе «прямой линии», которая состоялась 15 июня.

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