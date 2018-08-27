Стробоскоп в голове: как устроено внимание
Наше восприятие окружающего мира лишь кажется непрерывным: на самом деле оно больше похоже на стробоскоп, мерцающий с частотой примерно 4 вспышки в секунду.
Наше восприятие окружающего мира лишь кажется непрерывным: на самом деле оно больше похоже на стробоскоп, мерцающий с частотой примерно 4 вспышки в секунду.
Нейрофизиологи из Принстона и Беркли опубликовали итоги научной работы, во многих отношениях беспрецедентной.
Даже когда нам кажется, что мы с огромным вниманием рассматриваем, к примеру, пролетающую за окном ворону, каждые 250 миллисекунд наш мозг отвлекается от этого захватывающего зрелища и анализирует вспомогательную информацию — то, что находится вне фокуса сознания. Затем он —
Мечта раскусить тайный механизм человеческого внимания — чтобы, разумеется, манипулировать им — возникла у людей довольно давно. Именно она породила легенду о 25-м кадре, или сублиминальной рекламе. В 1957 году психолог Джеймс Викери заявил, что провел эксперимент: если во время просмотра кинофильма показывать зрителям кадр рекламы, длящийся 1/25 секунды (при скорости пленки 24 кадра в секунду), то заключенная в нем информация якобы проникает в мозг, минуя сознание, и вызывает в человеке иррациональное влечение к рекламируемому товару, — например, к бутылке газировки. Не прошло и пяти лет, как Викери сам разоблачил собственный обман, однако травма, нанесенная им доверчивому человечеству, оказалась сильна. Большинство людей
Изначально, впрочем, исследователи не собирались открывать ничего подобного: их интересовала динамика восприятия визуальных образов у макаки. Увидеть «пульсацию сознания» никто не ожидал. Получив странный результат, ученые немедленно захотели проверить его и обратились к коллегам из другой лаборатории, работавшим с
С тех пор, как в 1924 году была изобретена электроэнцефалография, ученые знали, что в мозгу существуют ритмы электрической активности, но их назначения никто не понимал. По мнению профессора Иэна Флебелькорна, соавтора работы на макаках, им удалось «впервые связать эти ритмы с поведением, от мгновения к мгновению. Это удивительная находка, тем более что эти ритмические процессы эволюционнодревние: мы находим их не только у нашего вида, но и у других приматов».
В чем же эволюционный смысл такого «стробоскопа»? Очевидно, он позволяет нашему мозгу не слишком сосредотачиваться на том, что, как ему кажется, его очень занимает.
Исследователи не предлагают никаких практических применений своего открытия, но легко вообразить, насколько полезным может стать знание внутренних механизмов человеческого внимания в самых разных областях, от организации работы диспетчеров и операторов сложных процессов до разработки методик обучения. Разумеется, найдется способ использовать находку нейрофизиологов и для недобросовестной рекламы. Но раз уж закон встал на пути технологии 25-го кадра, — полностью вымышленной, — он найдет способ справиться и со злоупотреблениями реальным открытием.