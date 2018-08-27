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18:31 (мск), источник: Forbes

Стробоскоп в голове: как устроено внимание

Наше восприятие окружающего мира лишь кажется непрерывным: на самом деле оно больше похоже на стробоскоп, мерцающий с частотой примерно 4 вспышки в секунду.

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Источник: РИА "Новости"

Нейрофизиологи из Принстона и Беркли опубликовали итоги научной работы, во многих отношениях беспрецедентной. Во-первых, в нейрофизиологии нечасто случается так, что идентичные результаты одновременно наблюдают и у человека, и у макаки. Во-вторых, крайне любопытны и сами результаты: оказалось, что человеческое (равно как и обезьянье) внимание пульсирует с частотой примерно 4 Гц.

Даже когда нам кажется, что мы с огромным вниманием рассматриваем, к примеру, пролетающую за окном ворону, каждые 250 миллисекунд наш мозг отвлекается от этого захватывающего зрелища и анализирует вспомогательную информацию — то, что находится вне фокуса сознания. Затем он — опять-таки без нашего ведома — принимает решение: вернуться ли к вороне или заняться чем-то более актуальным (к примеру, сгоревшей яичницей на плите).

Таким образом, если у нас есть повод переключить внимание с одного предмета на другой, то наиболее вероятно, что мы сделаем это в узлах временной сетки, отделенных друг от друга четвертьсекундными интервалами.
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Мечта раскусить тайный механизм человеческого внимания — чтобы, разумеется, манипулировать им — возникла у людей довольно давно. Именно она породила легенду о 25-м кадре, или сублиминальной рекламе. В 1957 году психолог Джеймс Викери заявил, что провел эксперимент: если во время просмотра кинофильма показывать зрителям кадр рекламы, длящийся 1/25 секунды (при скорости пленки 24 кадра в секунду), то заключенная в нем информация якобы проникает в мозг, минуя сознание, и вызывает в человеке иррациональное влечение к рекламируемому товару, — например, к бутылке газировки. Не прошло и пяти лет, как Викери сам разоблачил собственный обман, однако травма, нанесенная им доверчивому человечеству, оказалась сильна. Большинство людей по-прежнему верит в возможности «зомбирования» с помощью сублиминальной рекламы, а законодательство ряда стран, в том числе и России, такую рекламу запрещает.

Технология «двадцать пятого кадра» основана на вымысле, однако механизм, открытый американскими нейрофизиологами, вполне реален и подтвержден экспериментами на двух разных видах живых существ.

Изначально, впрочем, исследователи не собирались открывать ничего подобного: их интересовала динамика восприятия визуальных образов у макаки. Увидеть «пульсацию сознания» никто не ожидал. Получив странный результат, ученые немедленно захотели проверить его и обратились к коллегам из другой лаборатории, работавшим с испытуемыми-людьми.

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С тех пор, как в 1924 году была изобретена электроэнцефалография, ученые знали, что в мозгу существуют ритмы электрической активности, но их назначения никто не понимал. По мнению профессора Иэна Флебелькорна, соавтора работы на макаках, им удалось «впервые связать эти ритмы с поведением, от мгновения к мгновению. Это удивительная находка, тем более что эти ритмические процессы эволюционнодревние: мы находим их не только у нашего вида, но и у других приматов».

В чем же эволюционный смысл такого «стробоскопа»? Очевидно, он позволяет нашему мозгу не слишком сосредотачиваться на том, что, как ему кажется, его очень занимает.

Мозгу в принудительном порядке предлагается 4 раза в секунду оценивать окружающую обстановку, анализировать опасности и возможности. Вполне понятно, как это послужило нашему выживанию: чересчур задумчивых было гораздо легче поймать и съесть.

Исследователи не предлагают никаких практических применений своего открытия, но легко вообразить, насколько полезным может стать знание внутренних механизмов человеческого внимания в самых разных областях, от организации работы диспетчеров и операторов сложных процессов до разработки методик обучения. Разумеется, найдется способ использовать находку нейрофизиологов и для недобросовестной рекламы. Но раз уж закон встал на пути технологии 25-го кадра, — полностью вымышленной, — он найдет способ справиться и со злоупотреблениями реальным открытием.

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