В Волгограде прооперировали женщину, для которой сын искал лекарство по объявлению

Жительнице Волгограда с аневризмой сосудов головного мозга, которой ранее по расклеенным на подъездах объявлениям сын нашел лекарство, провели операцию, на следующей неделе она может быть выписана. Об этом сообщил журналистам нейрохирург, руководитель сибирского Центра ангионеврологии и нейрохирургии Кирилл Орлов, который провел операцию.

Ранее в соцсетях получила огласку история о том, как 12-летний школьник в Волгограде расклеил на подъездах домов объявления о том, что его маме после инсульта требуется лекарство нимотоп, которого не достать в аптеках. Горожане откликнулись на призыв о помощи и принесли женщине препарат, прием которого она на тот момент возобновила.

У пациентки аневризма сосудов головного мозга, сегодня проведена сложная нейрохирургическая операция, — современная операция по новым технологиям без разреза на голове. Смысл операции — установлен стенд, который перекрыл шейку аневризмы, она постепенно тромбируется и затем рассасывается. После операции уже на следующей неделе пациентка может быть выписана домой. Кирилл Орлов нейрохирург, руководитель сибирского Центра ангионеврологии и нейрохирургии

Как пояснил завотделением рентгенохирургических методов диагностики волгоградской больницы № 25 Андрей Легкий, пациентка поступила в больницу в состоянии средней степени тяжести. «Был приглашен специалист из Новосибирска, потому что такие операции у нас еще не проводились. Если говорить о препарате нимотоп, он перед операцией не назначался, назначались другие препараты», — рассказал специалист.

Ранее в облздраве ТАСС сообщали, что после истории с лекарством, найденном школьником для мамы, 43-летней Светланы Сидоровой, пациентка согласилась на повторную госпитализацию в связи с аневризмой.