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19:25 (мск), источник: РИА Новости

«Когда увидишь меня, плачь!» В Чехии нашли новые «голодные камни»

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. В городе Дечин на берегу Эльбы нашли новые «голодные камни» — надписи XVII века на прибрежных скалах, обнажающиеся только когда уровень реки достигает рекордно низких отметок, сообщает Daily Mail.

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Засуха в Европе привела к обмелению крупных рек, и из-под воды Эльбы показались более десяти так называемых «голодных камней». Они покрыты надписями, к примеру, «Когда увидишь меня, плачь». Такой текст должен был предупредить людей о том, что наступают трудные времена.

Источник: AP 2018
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Апокалиптические настроения древних авторов вполне понятны — засуха в те годы приводила к неурожаям и массовым смертям от голода. И пересыхание рек ниже определенной границы, отмеченной камнем, наводило ужас на фермеров и горожан.

О камнях писали газеты в XIX веке. Так, в газете Teplitzer Zeitung 30 августа 1876 года была опубликована новость: «Эльба после длительной засухи пришла в плачевное состояние, какого не было с 1842 года — везде виднеются “голодные камни”, а уровень воды у моста не превышает одного метра».

В ХХ веке камни показывались из воды в 1918 году, во время Первой мировой войны. Сейчас уровень воды в Эльбе также упал до критически низких значений.

Источник: AP 2018

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