Кто приделал фразам крылья. Культовые выражения и их авторы
55 лет назад проповедник Мартин Лютер Кинг сказал: «У меня есть мечта». АиФ.ru вспомнил другие легендарные выражения и их авторов: реальных и мифических.
55 лет назад проповедник Мартин Лютер Кинг сказал: «У меня есть мечта». АиФ.ru вспомнил другие легендарные выражения и их авторов: реальных и мифических.
С середины 1950-х до конца 1960-х годов американские граждане активно боролись за свои права. 28 августа 1963 года в Вашингтоне проходил Марш за рабочие места и свободу. На ступени Мемориала Линкольна взошел Мартин Лютер Кинг, баптистский проповедник, лидер «Движения за гражданские права чернокожих в США».
Граждане разных рас будут жить в мире и иметь равные права во всем: «Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом её принципа: “Мы считаем самоочевидным, что все люди сотворены равными”. Я мечтаю, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом… Я мечтаю, что придёт день, когда мои четыре ребёнка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами. Я мечтаю сегодня!».
Тогда в США в полную силу процветала расовая сегрегация: в автобусах места делились на «белые» и «черные», афроамериканцы не могли ходить в «школы для белых», во многие рестораны вход «цветным» (практически официальное тогда слово) был запрещен. Мартин Лютер Кинг стал главным лидером движения за права афроамериканцев и, как мы видим, его действия увенчалась успехом.
Эту фразу часто приводят как высказывание Сталина. Представить, что он мог сказать подобное, и впрямь легко. Но на самом деле это интерпретация фразы из романа Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск». Там сказано: «Но, видно, всегда так бывает: смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика». Кстати, некоторые исследователи уверены, что Ремарк тоже позаимствовал это выражение у публициста Тухольского: «Война? Я нахожу это не
Исследователи утверждают, что афоризм пришел к нам из латыни. Как полагают некоторые историки,
Многие известные спикеры часто щеголяют этой фразой, утверждая, что ее нам подарил
Авторство этой крылатой фразы известно точно: это Антон Чехов. Но вот само выражение интерпретируется очень
Сам Чехов описал ее значение в письме к издателю Суворину в 1889 году: «Что
Это знаменитейшее выражение стало неотъемлемой частью образа Виктора Черномырдина. Произнесено оно было 6 августа 1993 года на одной из