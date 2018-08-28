Кто приделал фразам крылья. Культовые выражения и их авторы

Источник: AP 2018

1. «У меня есть мечта…».

С середины 1950-х до конца 1960-х годов американские граждане активно боролись за свои права. 28 августа 1963 года в Вашингтоне проходил Марш за рабочие места и свободу. На ступени Мемориала Линкольна взошел Мартин Лютер Кинг, баптистский проповедник, лидер «Движения за гражданские права чернокожих в США».

В своем послании Кинг попытался предсказать такое будущее, которое сам мечтал видеть.

Граждане разных рас будут жить в мире и иметь равные права во всем: «Я мечтаю, что однажды эта нация распрямится и будет жить в соответствии с истинным смыслом её принципа: “Мы считаем самоочевидным, что все люди сотворены равными”. Я мечтаю, что однажды на красных холмах Джорджии сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладельцев смогут сидеть вместе за братским столом… Я мечтаю, что придёт день, когда мои четыре ребёнка будут жить в стране, где они будут судимы не по цвету их кожи, а в соответствии с их личностными качествами. Я мечтаю сегодня!».

Это сейчас, после темнокожего президента, речь не вызывает бурных эмоций. А тогда она произвела эффект разорвавшейся бомбы.

Тогда в США в полную силу процветала расовая сегрегация: в автобусах места делились на «белые» и «черные», афроамериканцы не могли ходить в «школы для белых», во многие рестораны вход «цветным» (практически официальное тогда слово) был запрещен. Мартин Лютер Кинг стал главным лидером движения за права афроамериканцев и, как мы видим, его действия увенчалась успехом.

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2. «Смерть одного человека — трагедия, смерть миллионов — статистика».

Эту фразу часто приводят как высказывание Сталина. Представить, что он мог сказать подобное, и впрямь легко. Но на самом деле это интерпретация фразы из романа Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск». Там сказано: «Но, видно, всегда так бывает: смерть одного человека — это смерть, а смерть двух миллионов — только статистика». Кстати, некоторые исследователи уверены, что Ремарк тоже позаимствовал это выражение у публициста Тухольского: «Война? Я нахожу это не очень-то и ужасным! Смерть одного человека: это катастрофа. Сотня тысяч мертвецов: это статистика!».

3. «Глаза — зеркало души».

Многие уверены, что это знаменитое выражение принадлежит либо Льву Толстому, либо Викентию Вересаеву. На самом деле до сих пор автор этих строк неизвестен.

Исследователи утверждают, что афоризм пришел к нам из латыни. Как полагают некоторые историки, когда-то Марк Туллий Цицерон сказал: «Imago animi vultus est» («Лицо — зеркало души»).

4. «Если я усну, а проснусь через сто лет, и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу, не задумываясь: пьют и воруют».

Многие известные спикеры часто щеголяют этой фразой, утверждая, что ее нам подарил Салтыков-Щедрин. Но на самом деле «раскопал» это расхожее выражение ироничный Михаил Зощенко. Именно он в своей «Голубой книге» записал, что это едкое высказывание находилось в записной книжке Петра Вяземского. А Вяземский, как гласит записная книга, в свою очередь, услышал его в разговоре с писателем и историком Николаем Карамзиным. Возможно, поводом для рождения этого афоризма послужили слова Николая I, который утверждал: «В России только я не краду».

5. «Я всю жизнь по капле выдавливал из себя раба».

Авторство этой крылатой фразы известно точно: это Антон Чехов. Но вот само выражение интерпретируется очень по-разному.

Сам Чехов описал ее значение в письме к издателю Суворину в 1889 году: «Что писатели-дворяне брали у природы даром, то разночинцы покупают ценою молодости. Напишите-ка рассказ о том, как молодой человек, сын крепостного, бывший лавочник, гимназист и студент, воспитанный на чинопочитании, целовании поповских рук, поклонении чужим мыслям… выдавливает из себя по каплям раба и как он, проснувшись в одно прекрасное утро, чувствует, что в его жилах течет уже не рабская кровь, а настоящая человеческая». Отчасти Антон Павлович описывал свою биографию. Ведь его отец был крепостным, которого семья с большим трудом смогла выкупить.

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6. «Хотели как лучше, а получилось как всегда».