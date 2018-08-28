Обжигалась и снова любила. Что скрывала Наталья Гундарева
Все годы она страстно искала любви. Но личная жизнь актрисы Натальи Гундаревой, которой 28 августа исполнилось бы 70 лет,
Все годы она страстно искала любви. Но личная жизнь актрисы Натальи Гундаревой, которой 28 августа исполнилось бы 70 лет,
Какой была Наталья Гундарева в жизни, тем более — личной, знают лишь
Наташа любила. Много, страстно, самозабвенно. Обжигаясь и падая. Но снова поднималась и снова любила.
Официально Наталья Гундарева была замужем три раза. Первым её супругом стал известный режиссер Леонид Хейфец, который в ту пору работал в Малом театре и одновременно ставил
«Я увидел девочку, девушку, похожую на три солнца, три батона, на три пирога с вареньем. Искал тоненькую изящную актрису, а передо мной стояла толстушка, немножко косолапая, задорная, вся в веснушках», — так вспоминал в интервью Хейфец о первой встрече с актрисой.
Но, когда молодая артистка приступила к чтению пьесы, решение Хейфец принял мгновенно: Марфиньку будет играть именно эта пышечка. Как говорит режиссер, его покорила естественность и искренность, задор Натальи. И одновременно — невероятная глубина. «Очень скоро обнаружилось Наташино абсолютно недетское, острое, зрелое, я бы сказал, почти мужское восприятие жизни», — говорил режиссёр. К тому же она могла постоять за себя. Во время подготовки телеспектакля Гундарева употребила нецензурное слово, как вспоминал Хейфец. «Великая старуха», легенда Малого театра Елена Шатрова остановила репетицию, сказав, что в их театре такие слова никто не употребляет.
Вскоре 38-летний режиссер обнаружил, что думает только об исполнительнице Марфиньки. Напросился к 24-летней актрисе на чай и был приглашён в гости к Гундаревой и ее маме, с которой она жила вместе. Заявился с шикарным тортом. Был, по собственному признанию, в ударе и сумел произвести хорошее впечатление на обеих.
Хейфец, которому некуда было пригласить девушку, начал брать ключи у
Так и не решив вопрос с жильем, Хейфец и Гундарева стали жить вместе, скитаясь по съемным углам. Режиссер говорит, что не помнит, как сделал Наталье предложение, все случилось очень естественно. Вскоре сыграли свадьбу в ресторане «Прага» без всякой помпы, невеста была в зеленом платье и без фаты. А потом, как вспоминал Хейфец в интервью, «театр помог». «Квартиру мы получили достаточно быстро, вначале — однокомнатную в районе метро “Динамо”», — рассказывал режиссер.
У Гундаревой начался взлет в кино, вышел фильм «Сладкая женщина», в одночасье сделавший артистку невероятно популярной.
«Я провожал жену то на съемки, то на гастроли, началось время ее триумфа, — в одном из интервью признавался Хейфец. — И тут Наташа забеременела. Заявила категорически: “Ленечка, сейчас я не хочу ребенка. У меня нет времени им заниматься.
Их отношения, такие яркие, постепенно двигались к финалу. «По мере того, как Наташа становилась все более знаменитой, наши личные отношения шли на убыль», — вспоминал Хейфец. Гундарева постоянно была на съемках, гастролях, за ней бесконечно ухаживали коллеги и почитатели. В
Сама Гундарева в интервью коротко объяснила причину развода с Хейфецем после 6 лет совместной жизни: она разрывалась между домом и театром, кино. Впоследствии Хейфец сказал, что оба они на момент разрыва были одержимы работой и «не понимали, что теряем, оба виновны в распаде семьи».
В 1979 году Гундарева вышла замуж снова: за актера Виктора Корешкова, отношения с которым начались во время репетиций постановки режиссёра и руководителя Театра им. Маяковского Андрея Гончарова «Леди Макбет Мценского уезда».
Виктор же особых чувств к ней не питал, но быстро понял, что отношения со звездой телеэкрана сулят ему хорошие дивиденды в виде совместных работ.
Их роман был стремительным: Корешков практически мгновенно ушел к Наталье от жены, актрисы Натальи Хорохориной, его однокурсницы по Щепкинскому училищу. Когда друзья говорили Гундаревой, что ее любимый Витя просто ее использует, она не обращала внимания. Как пропускала мимо ушей и пересуды о том, что муж за ее спиной предается любовным утехам с популярной тогда певицей.
Через два года, будучи в отпуске, Гундарева потеряла на пляже обручальное кольцо. Вскоре пара официально развелась.
С тех пор у актрисы неоднократно случались романы, она влюблялась. Но всегда
Уже перестав верить в счастье в личной жизни, Гундарева сблизилась с Михаилом Филипповым. Она знала актёра еще с тех пор, когда была замужем за Леонидом Хейфецем, а Филиппов была женат на Ирине Андроповой, дочери генсека.
Гундарева и Филиппов много раз пересекались на репетициях, съемках, но были они лишь добрыми знакомыми. И тут проскочила искра. Актёры поженились в 1986 году. «Мы в театре так сработались, что поняли: нам нужно жить вместе. Я за него вышла замуж не потому, что он талантливый, а потому, что это он…» — признавалась Наталья Георгиевна.
«Излюбленным у беспардонных журналистов был вопрос о том, как она сумела сыграть
«Любовь не подошла, не подкралась, а поразила нас двоих. Так вовремя мы нашли друг друга, но как поздно!» — напишет Филиппов в книге воспоминаний «Наташа» спустя два года после смерти жены. «Просто есть желание снова поговорить о Ней». Таким был эпиграф.