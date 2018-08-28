Обжигалась и снова любила. Что скрывала Наталья Гундарева

Источник: РИА "Новости"

Какой была Наталья Гундарева в жизни, тем более — личной, знают лишь самые-самые близкие. Но подробностями отношений с мужчинами даже с хорошо знакомыми людьми Гундарева особо не делилась. «Наташа была человеком достаточно замкнутым, закрытым, твердым и порой даже жестким, — вспоминал писатель Аркадий Инин, в фильмах по сценариям которого артистка не раз снималась. — Но когда она снимала эту свою защитную “маску”, то обнаруживалось прекрасное лицо и щедрая душа великой актрисы».

Наташа любила. Много, страстно, самозабвенно. Обжигаясь и падая. Но снова поднималась и снова любила. Аркадий Инин писатель

Три пирога с вареньем

Официально Наталья Гундарева была замужем три раза. Первым её супругом стал известный режиссер Леонид Хейфец, который в ту пору работал в Малом театре и одновременно ставил фильмы-спектакли для телевидения. Когда началась работа над «Обрывом» по роману Гончарова, среди актрис Малого Хейфец нужную ему исполнительницу роль Марфиньки не нашел. Коллеги посоветовали режиссёру посмотреть «то ли Гунадеву, то ли Гундорову» из Маяковки, описывая её как молодую, яркую, самобытную артистку.

«Я увидел девочку, девушку, похожую на три солнца, три батона, на три пирога с вареньем. Искал тоненькую изящную актрису, а передо мной стояла толстушка, немножко косолапая, задорная, вся в веснушках», — так вспоминал в интервью Хейфец о первой встрече с актрисой.

Но, когда молодая артистка приступила к чтению пьесы, решение Хейфец принял мгновенно: Марфиньку будет играть именно эта пышечка. Как говорит режиссер, его покорила естественность и искренность, задор Натальи. И одновременно — невероятная глубина. «Очень скоро обнаружилось Наташино абсолютно недетское, острое, зрелое, я бы сказал, почти мужское восприятие жизни», — говорил режиссёр. К тому же она могла постоять за себя. Во время подготовки телеспектакля Гундарева употребила нецензурное слово, как вспоминал Хейфец. «Великая старуха», легенда Малого театра Елена Шатрова остановила репетицию, сказав, что в их театре такие слова никто не употребляет.

Но Гундарева в ту же секунду нашлась и посоветовала лауреату Сталинских премий, народной артистке СССР спуститься на этаж вниз и послушать, как разговаривают вахтёры Малого.

Вскоре 38-летний режиссер обнаружил, что думает только об исполнительнице Марфиньки. Напросился к 24-летней актрисе на чай и был приглашён в гости к Гундаревой и ее маме, с которой она жила вместе. Заявился с шикарным тортом. Был, по собственному признанию, в ударе и сумел произвести хорошее впечатление на обеих.

Хейфец, которому некуда было пригласить девушку, начал брать ключи у друзей-знакомых, на чужих квартирах и проходили свидания пары. В какой-то момент им захотелось большего, расставаться надолго уже не было сил.

Так и не решив вопрос с жильем, Хейфец и Гундарева стали жить вместе, скитаясь по съемным углам. Режиссер говорит, что не помнит, как сделал Наталье предложение, все случилось очень естественно. Вскоре сыграли свадьбу в ресторане «Прага» без всякой помпы, невеста была в зеленом платье и без фаты. А потом, как вспоминал Хейфец в интервью, «театр помог». «Квартиру мы получили достаточно быстро, вначале — однокомнатную в районе метро “Динамо”», — рассказывал режиссер.

У Гундаревой начался взлет в кино, вышел фильм «Сладкая женщина», в одночасье сделавший артистку невероятно популярной.

«Я провожал жену то на съемки, то на гастроли, началось время ее триумфа, — в одном из интервью признавался Хейфец. — И тут Наташа забеременела. Заявила категорически: “Ленечка, сейчас я не хочу ребенка. У меня нет времени им заниматься. Когда-нибудь потом”. Я не стал возражать, не хотел мешать карьере жены. Позже это решение нам обоим принесло боль и страдания».

Их отношения, такие яркие, постепенно двигались к финалу. «По мере того, как Наташа становилась все более знаменитой, наши личные отношения шли на убыль», — вспоминал Хейфец. Гундарева постоянно была на съемках, гастролях, за ней бесконечно ухаживали коллеги и почитатели. В какой-то момент Хейфец задал сам себе вопрос: «Есть у меня жена или нет?» И предложил развестись. Наталья и ее мама были очень удивлены такому повороту, как рассказывал режиссер.

Сама Гундарева в интервью коротко объяснила причину развода с Хейфецем после 6 лет совместной жизни: она разрывалась между домом и театром, кино. Впоследствии Хейфец сказал, что оба они на момент разрыва были одержимы работой и «не понимали, что теряем, оба виновны в распаде семьи».

Со сцены — в роман

В 1979 году Гундарева вышла замуж снова: за актера Виктора Корешкова, отношения с которым начались во время репетиций постановки режиссёра и руководителя Театра им. Маяковского Андрея Гончарова «Леди Макбет Мценского уезда». Красавец-артист играл одну из самых значимых своих ролей: Сергея. Главную героиню Катерину играла, конечно же, Гундарева.

Отношения со сцены перешли в жизнь, Гундарева потеряла чувство реальности, как говорили коллеги. Она смотрела на Корешкова обожающими глазами.

Виктор же особых чувств к ней не питал, но быстро понял, что отношения со звездой телеэкрана сулят ему хорошие дивиденды в виде совместных работ.

Их роман был стремительным: Корешков практически мгновенно ушел к Наталье от жены, актрисы Натальи Хорохориной, его однокурсницы по Щепкинскому училищу. Когда друзья говорили Гундаревой, что ее любимый Витя просто ее использует, она не обращала внимания. Как пропускала мимо ушей и пересуды о том, что муж за ее спиной предается любовным утехам с популярной тогда певицей.

Через два года, будучи в отпуске, Гундарева потеряла на пляже обручальное кольцо. Вскоре пара официально развелась.

С тех пор у актрисы неоднократно случались романы, она влюблялась. Но всегда кто-то из коллег или друзей возвращал ее к реальности: «Наташ, он же альфонс».

Мечтала о ребёнке

Уже перестав верить в счастье в личной жизни, Гундарева сблизилась с Михаилом Филипповым. Она знала актёра еще с тех пор, когда была замужем за Леонидом Хейфецем, а Филиппов была женат на Ирине Андроповой, дочери генсека.

Наталья Гундарева и актер Михаил Филиппов | Источник: РИА "Новости"

Гундарева и Филиппов много раз пересекались на репетициях, съемках, но были они лишь добрыми знакомыми. И тут проскочила искра. Актёры поженились в 1986 году. «Мы в театре так сработались, что поняли: нам нужно жить вместе. Я за него вышла замуж не потому, что он талантливый, а потому, что это он…» — признавалась Наталья Георгиевна.

В 38 лет, будучи замужем за Филипповым, Гундарева страстно мечтала родить от любимого мужчины. Но не удалось. В некоторых интервью актриса называла свою бездетность расплатой за успех в профессии.

«Излюбленным у беспардонных журналистов был вопрос о том, как она сумела сыграть мать-героиню, не имея собственных детей, — возмущался в интервью писатель Инин. — А вот так! В этой роли она была настолько достоверна, что на встрече со зрителями большого химического комбината женщина-каландровщица (работница цеха с чудовищно вредными, нечеловеческими условиями труда) прислала Наташе письмо в стихах, сообщая, что она тоже мать одиннадцати детей и что Наташа сыграла точь-в-точь буквально всю ее жизнь».