Каски, бочки и кунгас: что можно найти во время уборки на необитаемом острове
На Ямале уже несколько лет волонтеры чистят арктические земли.
На Ямале уже несколько лет волонтеры чистят арктические земли.
Остров Вилькицкого — небольшая дугообразная полоска суши, расположенная в Карском море,
Убирать его уже второй год подряд на Север отправляются волонтеры, которые называют себя «полярными братьями». В августе для них завершилась последняя смена этого сезона. О неожиданных находках, психологическом тесте для волонтера Арктики и наследии арктических конвоев — в материале портала iz.ru.
Остров был открыт в конце XIX века и тогда же назван в честь известного русского гидрографа Андрея Вилькицкого (многие так и называют эту землю — Вилькицкий). Однако скопившимся на нем мусором он обязан не медведям и не покорителям Севера времен Российской империи.
— В советское время на нем располагались военная часть и метеостанция. Именно так формировались все арктические рубежи Советского Союза, — рассказывает руководитель добровольческого движения «Волонтеры Арктики» (входит в состав организации «Зеленая Арктика»), которое и занимается организацией экспедиций, Евгений Рожковский.
Потом военные остров покинули — он пустовал, здание части и маяк постепенно разрушались, метеостанция продолжала работать, но в автоматическом режиме. Вплоть до 2017 года люди здесь практически не появлялись.
В 2017 году на остров отправились участники
Первая экспедиция должна была подготовить условия для проживания следующих смен, а еще — оценить масштабы предстоящих работ. В итоге на маленьком острове исследователи обнаружили 29 строений, которые должны были пойти под снос, 73 тонны металлоконструкций и 30 единиц заброшенной техники. И это не считая собственно мусора.
Всего около 1 тыс. тонн металлолома: брошенная техника, бочки, металл, здания и сооружения, непригодные для жизни.
Это примерно столько же, сколько было на острове Белый, площадь которого в десятки раз больше — 1900 кв. км против 170 кв. км на Вилькицком. Правда, такая разница в масштабах волонтеров и людей, занимающихся историей Арктики, не удивляет — они объясняют, что дело здесь в количестве объектов, располагавшихся на островах, а оно было примерно одинаковым.
Кроме того,
Представьте, если с 1920-х годов всё завозилось в бочках, и никто ни разу не подумал о том, чтобы это вывезти. В свое время, еще в советские годы, японцы предлагали почистить наши острова, чтобы в обмен забрать металлолом. Но наши гордо отказались, потому что Арктика считалась закрытой территорией.
В советское время тема утилизации отходов, вероятнее всего, вовсе не монтировалась с великой мечтой о покорении северной стихии. Зато теперь движение по очистке полярных территорий начинает окутывать тот же романтический флер, который в свое время вдохновлял пионеров Севера.
О необходимости большой арктической уборки в России начали говорить с середины 2010-х годов.
На первые работы в рамках этой дорожной карты в министерстве планировали потратить 1,69 млрд рублей.
Ямал в федеральную программу не попал. Правда, там достаточно ресурсов для того, чтобы самостоятельно позаботиться о проведении таких мероприятий, убежден Виктор Боярский.
— Ямал — регион самодостаточный, у него есть возможность найти ресурсы на такую уборку. Тем более, что действуют они (экспедиции — Прим. iz.ru) малыми силами — трактора почти не используют, авиацию задействуют минимально. Получается в целом бюджетный вариант. В том числе и благодаря волонтерам, которые готовы работать за улыбку — тут студенты, конечно, молодцы, — отмечает он.
Просто так попасть в команду «Волонтеров Арктики» нельзя: нужно пройти многоступенчатую систему отбора. В этом году, рассказывает Евгений Рожковский, спустя пять лет работы по организации экспедиций они с коллегами решили составить «портрет волонтера Арктики».
— В
После этого организаторы просят желающих прислать резюме, заполнить небольшую анкету о себе и изучают их страницы в социальных сетях.
Потом часть желающих приглашают в Салехард — на сборы, которые длятся около недели. И лишь затем «финалисты» отправляются на острова. Правда, на этапе сборов, по словам Евгения Рожковского, отсеялось не больше трех человек за все годы организации экспедиций.
В 2018 году на Вилькицком работали две смены, каждая из которых оставалась на острове около трех недель. Но все вместе — с перелетами из разных городов страны, сборами и собственно работами — занимает обычно чуть больше 30 дней. Позволить себе такое удовольствие могут далеко не все:
Заявки организаторы принимают только от мужчин в возрасте от 18 до 35 лет. В итоге средний возраст участников — 25−27 лет, хотя бывают и те, кто младше. Служба в армии или походный опыт являются очевидным преимуществом, но, по словам Евгения, если
У нас есть несколько примеров, когда на выходе пацаны говорили: «Сюда приехал ботаником, а сейчас я себя чувствую настоящим полярным братом».
Женщин в Арктику организаторы не берут принципиально, хотя на острове у них есть кухня и собственное хозяйство. Потому что, как поясняет Евгений Рожковский, «женская энергия будет отвлекать ребят от работы». Правда, по данным издания «СеверПресс», глава департамента международных и внешнеэкономических связей ЯНАО Александр Мажаров, комментируя итоги экспедиции 2018 года, не исключил, что это правило могут отменить.
Правительство
В этом году, как пояснили порталу iz.ru в
В «Зеленой Арктике» такой подход называют симбиозом — по их словам, правительство оказывает информационную поддержку и помогает «с некоторыми нюансами», например, если нужно забрать добровольцев из аэропорта.
— В остальном, конечно же, нам помогают спонсоры. Мы передаем им список всего, что нам нужно, а спонсоры потом покупают продукты питания, готовят всё необходимое, — объясняет Евгений Рожковский.
Сам он, как рассказали в
Как правило, в составе одной смены находятся 15 человек. На остров Вилькицкого волонтеров доставляет вертолет.
Живут добровольцы в старом советском модуле «Горизонт», который участники обнаружили рядом с заброшенной военной частью.
— Когда в 2017 году на Вилькицкого приехала наша
Параллельно экспедиция занимается научными исследованиями, чтобы определить уровень загрязнения почвы, пояснили порталу iz.ru в «Российском центре освоения Арктики» — он располагается в Салехарде, и его специалисты также участвуют в подготовке экспедиций.
В основном речь идет о
волонтерах-добровольцах,которые работают со всем отрядом. Из ребят отбираются люди, которые учатся в университете, например. И после работы или в обед они отбирают определенные пробы, проводят анализы, изучают, подбирают препараты, которые можно было бы применять для рекультивации почвы.
Всего участникам двух смен в 2018 году удалось собрать на острове около 129 тонн металлолома — его погрузили на деревянные поддоны, которые позднее, в сухой зимний сезон, вывезет техника. Большая часть мусора, больше 90 тонн, пришлась на долю второй смены: к этому моменту судно «Михаил Сомов», которое обеспечивает работу российских полярников, доставило на остров трактор. До этого добровольцы работали вручную.
Правда, без необходимости технику стараются не использовать, говорит Евгений Рожковский: она легко может свести на нет все усилия по расчистке острова, особенно учитывая, что основной источник загрязнений почвы здесь — это
Большая часть собранного мусора — те самые металлические бочки. Впрочем, есть и исключения. Так, на Вилькицком, на территории военной части, волонтеры обнаружили много старых касок.
— Находили противогазы, гильзы от орудий ПВО, трансформаторы, электронные приборы, старые дизеля, — перечисляет Евгений Рожковский.
История одной из находок и вовсе тянется к работам на острове Белый, а оттуда — сразу ко временам войны. В августе 1944 года из Северодвинска вышел конвой БД-5. На борту большого парохода «Марина Раскова» и сопровождавших его трех тральщиков находилось больше 700 человек. В основном — полярники, военные и гражданские специалисты, а еще женщины и дети. Все они следовали к поселку Диксон, но недалеко от острова Белый конвой был атакован немецкой субмариной и затонул.
Несколько лет назад, во время работы на острове Белый, волонтеры случайно наткнулись на кунгас (спасательную шлюпку — Прим. iz.ru) с «Марины Расковой». Следом за этим на острове обнаружили и захоронение.
В этот раз похожий кунгас обнаружили и на острове Вилькицкого. Правда, конструкция его
Работы по уборке уже несколько лет идут на территории Земли
«Сложности с пониманием, что такое “прошлый экологический ущерб”, нет этого в законодательстве. Это основная сложность: что такое ущерб, что такое исторический объект? Вот остров Рудольфа (на котором в 1932 году была открыта одна из первых советских полярных станций — Прим. ред.), не очень понятно, что можно чистить, что нельзя, что мусор, а что уже исторический объект», — цитирует ТАСС его слова.
С этой точкой зрения согласен и Виктор Боярский:
К сожалению, исторические объекты могут тоже принимать за мусор, поскольку уборка ведется промышленным способом — там даже срезается культурный слой, поскольку бочки находятся в вечной мерзлоте.
Уборка в арктических условиях вообще, по его словам, требует особой технологии, «иначе тундра еще сто лет будет заживать после такой уборки». По ней, например, готовы были работать и японцы, предлагавшие очистить Арктику в обмен на весь скопившийся в ней металлолом.
На островах Земли
Поэтому значимость объектов, объясняют в «Российском центре освоения Арктики», волонтеры обычно определяют на глаз. И нередко, наоборот, пытаются сохранить
Историческую ценность мы как можем определить? Им ведь никакого статуса никто не давал. Но если объект никому не мешает и не причиняет никакого вреда, то его никто не уничтожает.
На полную очистку острова, по подсчетам волонтеров и представителей правительства ЯНАО, потребуется еще 3−4 года. После этого, уверены в «Российском центре освоения Арктики», остров Вилькицкого, скорее всего, включат в состав одного из соседних заказников или заповедников. В этом случае он, как и остров Белый, будет открыт для проведения научных исследований, но оставлять там мусор будет запрещено законом.