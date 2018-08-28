Названа неожиданная опасность шашлыков
Ученые Оксфордского университета выяснили, что часто употребление пищи, приготовленной на углях, увеличивает риск преждевременной смерти от
Ученые Оксфордского университета выяснили, что часто употребление пищи, приготовленной на углях, увеличивает риск преждевременной смерти от
В исследовании приняли участие 341 730 жителей Китая в возрасте 30−79 лет. Среди добровольцев был проведен опрос, в ходе которого они сообщили, как часто они готовят и какое топливо для этого используют. Ученых интересовало, как часто люди подвергались воздействию продуктов сгорания угля, древесины и древесного угля.
В окончательную выборку вошли те участники, что готовили не реже одного раза в неделю и не имели
В целом, около 22,5 процентов добровольцев в течение последних 30 лет использовали для приготовления пищи твердое топливо, 24,6 процента — около 10−29 лет, а 53 процента — меньше 10 лет или никогда. За все время наблюдения от
Ученые подчеркивают, что использование электричества или газа для приготовления пищи значительно снижает риск