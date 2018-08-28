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06:11 (мск), источник: РИА Новости

В Китае рассматривают поправку об ответственности за домогательства

ПЕКИН, 28 авг — РИА Новости. Высший законодательный орган Китая принял на рассмотрение проект поправки к гражданскому кодексу страны, которая предполагает гражданскую ответственность за сексуальные домогательства, совершенные на рабочем месте или с использованием служебного положения.

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Источник: AP 2018

В понедельник Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей приступил к рассмотрению в первом чтении проектов отдельных глав формирующегося в настоящий момент гражданского кодекса страны. В общей сложности кодекс состоит из шести глав, среди новых появилась глава, посвященная личным неимущественными правам. Ожидается, что разработка гражданского кодекса будет завершена к 2020 году. Его первоначальные положения были одобрены в марте 2017 года.

Согласно тексту проекта, потерпевшее лицо, которое подверглось сексуальному домогательству вербальными или другими действиями, или с использованием служебного положения, может в соответствии с законом потребовать, чтобы субъект деяния был приведен к гражданской ответственности.

В документе отмечается, что работодатель должен принять меры для недопущения и пресечения действий, квалифицирующихся как сексуальное домогательство, а также предоставить потерпевшим канал для обращения с жалобами.

Председатель законодательного комитета ПК ВСПН Шэнь Чуньян заявил, что поправка против сексуальных домогательств направлена на защиту прав человека на жизнь, тело и здоровье. Юристы поддерживают решение законодателей, однако подчеркивают, что необходимо внести ясность в то, что можно понимать под сексуальным домогательством.

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