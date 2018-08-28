Кондитерскую «Анна & Франк» в Амстердаме переименуют после критики
Владельцы новой
Владельцы новой
Название кондитерской «Анна & Франк» (Anne & Frank) отсылает к Анне Франк — еврейской девушке, прятавшейся вместе с семьей от нацистов в оккупированном Амстердаме и ставшей символом страданий еврейского народа во времена Холокоста.
Многим подобная связь булочной с жертвой Холокоста показалась неуместной и бестактной.
Дом, в котором семья Франков пряталась от нацистов, расположен неподалеку от кондитерской.
Владелец булочной Роберто Барсум, сказал, что не хотел задеть ничьи чувства, а название поменяет.
По его словам, он подумал о таком названии
Мне показалось, что это хорошее название, я к ней отношусь как к герою.
Анна Франк вошла в историю благодаря дневнику, который она вела в оккупированном немцами Амстердаме с июня 1942 года до августа 1944 года, — все это время семья Франков скрывалась от нацистов в секретном убежище в Амстердаме. Гестапо доложили о местонахождении Франков, и семью отправили по концлагерям.
Анна Франк умерла от тифа в концентрационном лагере
В 1947 году «Дневник Анны Франк» был издан ее отцом Отто Франком, единственным членом семьи, дожившим до конца Второй мировой войны.
В здании, где скрывалась семья Анны и где она вела свой дневник, создан