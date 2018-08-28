Как выглядят водопады-близнецы в Азии (фото)
«Братья» сливаются в один мощный поток во время половодья.
«Братья» сливаются в один мощный поток во время половодья.
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Долгое время волшебный каскад считался одним водопадом, но ученым удалось установить, что он делится на главный водопад и подчиненный. Эти «братья» сливаются в один мощный поток во время половодья.
Дэтянь — четвертый по величине водопад в мире. Ширина его трёх уровней достигает 200 метров, а глубина водопада — более 120 метров.
По верху водопада проходит дорога. Она ведет к камню, на котором
Дэтянь — популярная достопримечательность. Рядом находятся каменный лес Лэйпинь, лес водных камней, карстовые пещеры и труднодоступное ущелье Тунлин, в котором сохранилось множество редких животных и растений. Туристам предлагают поплавать в низовьях водопада на бамбуковом плоте.
Водопад посещают с ноября по апрель, когда уровень воды в нем достигает максимальной отметки.
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