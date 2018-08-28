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09:24 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядят водопады-близнецы в Азии (фото)

«Братья» сливаются в один мощный поток во время половодья.

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На китайско-вьетнамской границе расположены удивительные водопады-близнецы. Чудо природы на реке Квай китайцы именуют водопадом Дэтянь, а вьетнамцы — водопадом Банзек.

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Долгое время волшебный каскад считался одним водопадом, но ученым удалось установить, что он делится на главный водопад и подчиненный. Эти «братья» сливаются в один мощный поток во время половодья.

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Дэтянь — четвертый по величине водопад в мире. Ширина его трёх уровней достигает 200 метров, а глубина водопада — более 120 метров.

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По верху водопада проходит дорога. Она ведет к камню, на котором по-китайски и по-французски обозначена граница между Вьетнамом и Китаем.

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Дэтянь — популярная достопримечательность. Рядом находятся каменный лес Лэйпинь, лес водных камней, карстовые пещеры и труднодоступное ущелье Тунлин, в котором сохранилось множество редких животных и растений. Туристам предлагают поплавать в низовьях водопада на бамбуковом плоте.

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Водопад посещают с ноября по апрель, когда уровень воды в нем достигает максимальной отметки.

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