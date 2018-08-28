Австралийские рыбаки сняли на видео неожиданный прыжок крокодила в их лодку
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Австралийские рыбаки засняли на видео момент, когда в их лодку запрыгнул крокодил.
МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Австралийские рыбаки засняли на видео момент, когда в их лодку запрыгнул крокодил.
Видеозапись опубликована на странице Suzuki Marine Aust/NZ в Facebook.
На кадрах видно, что хищник вначале плавал рядом с судном, а затем неожиданно прыгнул в лодку, сбил стул и упал обратно в воду. Люди не пострадали.