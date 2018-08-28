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11:21 (мск), источник: РИА Новости

Австралийские рыбаки сняли на видео неожиданный прыжок крокодила в их лодку

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Австралийские рыбаки засняли на видео момент, когда в их лодку запрыгнул крокодил.

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Видеозапись опубликована на странице Suzuki Marine Aust/NZ в Facebook.

На кадрах видно, что хищник вначале плавал рядом с судном, а затем неожиданно прыгнул в лодку, сбил стул и упал обратно в воду. Люди не пострадали.

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