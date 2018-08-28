Художник создал забавные иллюстрации из огурцов и макарон
Кристиан хотел показать, что вдохновение можно найти в любом месте.
Кристиан хотел показать, что вдохновение можно найти в любом месте.
20-летний художник из Праги Кристиан Менса «видит» различных персонажей и сценки в тарелках с едой и кухонных принадлежностях.
Ему нужно только дорисовать некоторые детали, чтобы смешное сходство могли увидеть и другие люди. Художник делится своими «наблюдениями» в соцсетях.
«Я люблю играть с простыми, повседневными объектами, чтобы доказать, что вдохновение можно найти в любом месте», — объясняет он.
Штопор у Менсы превратился в птицу на дереве, круассаны — в головной убор фараона, половинка авокадо — в яхту, а лимон в сетке — в воздушный шар.
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